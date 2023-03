Grupo tenta furtar bicho-preguiça de parque o colocando na mochila

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na tarde dessa quinta-feira (2)

Três homens tentaram levar um bicho-preguiça do Parque Lage, no Rio de Janeiro, o colocando dentro de uma mochila. O caso foi registrado na tarde dessa quinta-feira (2).

continua após publicidade .

O trio não conseguiu concluir o crime, pois foi interceptado por uma equipe do Lagoa Presente, que transitava pelo local de moto, na saída do parque. O grupo desconfiou dos homens e decidiu abordá-los, onde descobriram que um deles carregava um animal no interior de uma mochila.

Veja:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Os criminosos foram encaminhados para a 14ª Delegacia de Polícia, junto do bicho-preguiça. Às autoridades, eles alegaram que doparam o animal e o furtaram para tentar vendê-lo na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O mamífero seria comercializado pelo valor de R$ 1.500.

Os detidos informaram que pretendiam levar um macaco-prego do Jardim Botânico, mas, devido ao esquema de segurança reforçado do local, decidiram ir ao Parque Lage, onde capturaram o bicho-preguiça.

continua após publicidade .

Leia também: Mulher que matava e comia cachorros alega fome e é solta pela Justiça

O trio já é conhecido pela polícia por tráfico de animais silvestres. Os homens responderão por associação criminosa.

Exames

O animal foi levado para um instituo, no Jardim Botânico, e passou por exames na manhã desta sexta-feira (3).

continua após publicidade .

Entre os cuidados com o animal, ela recebeu um cavalinho de pelúcia usado para dar conforto e evitar que estranhem o ambiente. Trata-se de uma fêmea que ganhou nome: Glória.

Alerta fofura! O Bicho-preguiça furtado ontem dentro do Parque Lage fez exames e passa bem! Os bandidos queriam vender o animal por R$ 1,5 mil. Vai ser devolvido hoje pra natureza 🥹 pic.twitter.com/o3oDpt0yTa — Lívia Torres (@livtorres) March 3, 2023

O bicho-preguiça está bem de saúde e tem seis meses de idade. A previsão é que seja devolvido para a Mata Atlântica.



Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News