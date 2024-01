Grupo que gastou R$ 116 mil acerta dois números na Mega da Virada

Um bolão com 884 pessoas gastou R$ 116,7 mil em sete apostas na Mega da Virada, mas acertou só dois números no sorteio. O organizador, apesar da grande frustração, afirma que o grupo não deve desistir de ganhar a "bolada" e promete voltar em 2024.

continua após publicidade

O dentista Carlos Eduardo Oliveira Bessa, de Assis, no interior de SP, contou ao g1 que o sentimento inicial foi de desânimo, mas que é preciso entender que a vitória em uma disputa como essa "é exceção, e não via de regra".

-LEIA MAIS: Mega-Sena: confira o resultado do primeiro sorteio do ano

continua após publicidade

"Foi bem abaixo do esperado. O esperado logicamente era acertar os seis números. Dá um desânimo um pouquinho quando sai o resultado, mas isso faz parte do jogo. A grande maioria vai perder mesmo e poucos vão ganhar. A gente estava na maioria que perdeu", comenta o organizador do bolão coletivo ao g1.

Com uma cota de R$ 100 para participar do bolão, o grupo arrecadou R$ 116,7 mil ao todo e fez sete apostas. Em apenas uma delas, uma aposta combinada de 18 números, foram gastos R$ 92,8 mil. Neste caso, com mais números, as probabilidades de acerto eram de uma em 2.697.

Além da aposta combinada de 18 números que custou R$ 92,8 mil, o grupo fez outras cinco apostas. A maior delas de R$ 15 mil, em uma combinação de 14 números.

continua após publicidade

Tendo iniciado o bolão coletivo em 2020, Carlos Eduardo revela que o grupo pretende retornar para futuros jogos na loteria, incluindo a Mega da Virada em 2024.

Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News