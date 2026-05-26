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Grupo que fez bolão de R$ 232 mil acerta apenas dois números na Mega-Sena

Apostadores escolheram números com ajuda de inteligência artificial

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 15:40:03 Editado em 26.05.2026, 15:39:58
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Grupo que fez bolão de R$ 232 mil acerta apenas dois números na Mega-Sena
Autor Sargento Glaciel Andrade, organizador do bolão em Goiás - Foto: Arquivo pessoal/Glaciel Andrade

Um grupo de apostadores de Itumbiara, no sul de Goiás, investiu mais de R$ 232 mil em um bolão para o concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, mas não conseguiu levar nenhum prêmio. A aposta de 20 dezenas, formulada com o auxílio de inteligência artificial, acertou apenas dois dos seis números sorteados pela Caixa Econômica Federal no último domingo (24). O prêmio máximo da edição de aniversário acabou saindo para duas apostas que acertaram a sena, sendo uma de Fortaleza, no Ceará, e outra da cidade do Rio de Janeiro.

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Segundo o G1, o bolão goiano foi dividido em cem cotas, com cada participante desembolsando R$ 2.325,60, além de uma taxa de serviço cobrada pela lotérica. As dezenas sorteadas no concurso foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Da combinação escolhida pelo grupo, apenas os números 35 e 47 coincidiram com o resultado oficial. Como a loteria exige um acerto mínimo de quatro números para garantir o prêmio da quadra, o alto investimento não gerou nenhum retorno financeiro aos apostadores.

A escolha dos números foi baseada em uma análise estatística de inteligência artificial focada em concursos com premiações superiores a R$ 200 milhões. O sargento Glaciel Andrade, organizador do bolão, explicou que a tecnologia mapeou as dezenas mais "quentes" e "frias" do histórico da loteria. No entanto, a estratégia falhou na distribuição das faixas numéricas: o grupo apostou nove dezenas abaixo de 30, mas o sorteio revelou apenas um número nessa margem. Segundo o organizador, esses mesmos números chegaram a ser cogitados para a última Mega da Virada, o que também não teria rendido prêmios, já que apenas duas dezenas teriam sido sorteadas naquela ocasião.

Apesar da frustração com o resultado, os apostadores não pretendem desistir. Andrade afirmou que o grupo se fortaleceu com a experiência e já direciona o foco para os próximos sorteios especiais da Caixa, como a Quina de São João e a Lotofácil da Independência. As regras da Mega-Sena permitem marcações de até 20 números em um único volante, o que eleva o custo do bilhete para o patamar de imóveis de luxo, mas aumenta exponencialmente as chances matemáticas. Enquanto uma aposta simples de seis dezenas tem uma probabilidade de acerto de 1 em mais de 50 milhões, o jogo de 20 dezenas reduz essa margem para 1 chance em 1.292.

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