Grupo invade mercado atacadista e saqueia dezenas de peças de carne

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, uma adolescente foi apreendida

Câmaras de segurança de um mercado atacadista registraram o momento em que um grupo entrou no local, saqueou dezenas de peças de carne e saiu sem pagar pelos produtos. O caso ocorreu na tarde desse domingo (20), em Santos, no litoral de São Paulo.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), ao menos sete pessoas cometeram o crime. As autoridades averiguaram as imagens do circuito de segurança e notaram que, desse número, quatro pessoas empurravam carrinhos com as mercadorias. As outras três ficaram próximas aos demais.

Leia também: Vídeo: caminhão carregado com cerveja tomba e carga é saqueada, no PR

continua após publicidade .

Os infratores conseguiram sair do mercado com os itens. Alguns funcionários e clientes ficam desesperados e correm entre os corredores.

Após sair do estabelecimento, o bando coloca as peças de carne dentro de um veículo e fogem do local.

Uma testemunha informou que havia menores de idade envolvidos na ação. A Polícia Militar (PM) foi chamada e uma adolescente foi apreendida.

continua após publicidade .

Os agentes de segurança foram à casa da jovem e encontraram algumas peças furtadas.

Em nota, o Roldão Atacadista disse que lamenta a ação criminosa. Imediatamente a polícia foi acionada, mas eles fugiram antes da chegada das viaturas. Nenhum cliente ou colaborador foi ferido e as imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia.



O caso foi encaminhado ao 1º DP da cidade, onde deve ser investigado.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News