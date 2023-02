Grupo invade concessionária e rouba 12 carros; prejuízo é de R$ 1 mi

Da Redação

O crime foi registrado na noite dessa segunda-feira (13)

Uma câmera de segurança de uma concessionária, localizada em Fortaleza, no Ceará, registrou o momento em que um grupo de homens chega ao local e rouba, ao menos, 12 carros. A ação criminosa ocorreu na noite dessa segunda-feira (13). (Assista abaixo)

Somando o valor de todos os automóveis que foram levados, o prejuízo chega aproximadamente a R$ 1 milhão, conforme o advogado do estabelecimento.

De acordo com as informações das autoridades, seis dos veículos que foram levados foram recuperados até as 21h, pois contam com rastreadores. Eles estavam em diferentes pontos da cidade.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que oito suspeitos foram levados à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

Os criminosos chegaram na concessionária na companhia de um homem que seria conhecido do proprietário da loja. Além disso, esse sujeito já teria mantido relações comerciais com o empresário.

Uma testemunha informou a polícia que, pelo menos, um dos ladrões estava armado. No momento do crime, cerca de nove pessoas estavam no estabelecimento, e um vendedor foi rendido pelo grupo.

"Ele foi forçado a sair. Estava trazendo um dos carros para colocar no pátio. Eles conseguiram pegar algumas chaves de carros com esse vendedor, e começaram a testar nos veículos. Depois, conseguiram outras chaves que estavam em outro veículo", disse o advogado.

Assista:

Com informações do G1.

