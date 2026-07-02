Grupo é preso por torturar bebês e animais no RS parfa vender vídeos na internet

Ação da Polícia Federal prendeu nove pessoas, além de cumprir 12 mandados de busca e apreensão em três municípios gaúchos

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (02), a Operação Contra Barbariem para cumprir 12 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva contra investigados por suposta prática de tortura contra crianças e maus-tratos a animais em três municípios do Rio Grande do Sul.

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As ordens judiciais, expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bagé, foram cumpridas nos municípios de Bagé, Candiota e Canoas. Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo interromper a continuidade dos crimes, identificar possíveis vítimas e reunir provas para esclarecer a dinâmica dos fatos e a eventual comercialização de registros audiovisuais das agressões.



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De acordo com as investigações, há indícios de episódios recorrentes de violência física e psicológica praticados contra pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo bebês, crianças e animais domésticos. Parte dos crimes teria ocorrido em Bagé, onde as agressões teriam sido registradas e compartilhadas por meios digitais.



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Ainda conforme a PF, os investigados desempenhariam diferentes funções na prática dos crimes, incluindo a produção e o compartilhamento de imagens e vídeos relacionados às condutas investigadas.

Os suspeitos poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de tortura contra crianças e adolescentes, maus-tratos a animais e organização criminosa. As investigações seguem em andamento.