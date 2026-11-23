Quatro pessoas foram condenadas por improbidade administrativa pelo desvio de 4.305 ampolas de hormônio da Farmácia Municipal de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério Público do Estado (MP-RS), o prejuízo estimado foi de aproximadamente R$ 62 mil. Ainda cabe recurso.

O esquema de fraudes teria sido praticado entre 2019 e 2020, envolvendo a obtenção irregular de somatropina (conhecido popularmente como GH), medicamento de alto custo e utilizado no tratamento de deficiência do hormônio de crescimento.

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O caso foi investigado pela Polícia Civil do Estado durante a Operação Hipertrofia, deflagrada em dezembro de 2021. As apurações apontaram que o medicamento era comercializado ilegalmente como anabolizante.

Ainda de acordo com o MPRS, entre os condenados está uma ex-servidora comissionada da Secretaria de Saúde do Município, que inseriu informações falsas no sistema da prefeitura, falsificou documentos e manteve cadastros ativos indevidamente.

A Justiça identificou três casos de desvio, que somam 4.305 ampolas. No primeiro episódio, 2,4 mil unidades foram desviadas em nome de uma criança que nunca utilizou o medicamento. O prejuízo estimado foi de R$ 35,1 mil.

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No segundo caso, foram desviadas 1,4 mil ampolas, avaliadas em R$ 21,3 mil, em nome de um paciente cujo tratamento já havia sido encerrado. Um dos condenados se passava pelo responsável pelo paciente e repassava os medicamentos a outro integrante do esquema.

Por fim, no terceiro episódio, foram retiradas 480 ampolas, causando um prejuízo estimado em R$ 6 mil. Nesse caso, apenas a ex-servidora foi responsabilizada, por utilizar a estrutura da farmácia municipal para viabilizar as retiradas irregulares.

Segundo o MPRS, os condenados deverão ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados e terão os direitos políticos suspensos por 14 anos. Também ficarão proibidos de contratar com o poder público, deverão pagar multas civis e perderão eventuais funções públicas que ocupem após o trânsito em julgado da decisão.