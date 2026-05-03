Grupo de turistas é resgatado após canoas começarem a afundar no litoral de SP
Bombeiros e populares se uniram para socorrer o grupo, que incluía crianças, após ventos de 60 km/h atingirem a Baixada Santista
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Um grupo de turistas precisou ser resgatado no último sábado (2) após as canoas havaianas em que navegavam começarem a afundar nas proximidades da Ilha das Palmas, na Praia do Sangava, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. O incidente foi provocado por uma mudança repentina no clima, que trouxe ventos fortes e deixou o mar intensamente agitado. Apesar do susto com as embarcações sendo tomadas pela água, a ocorrência terminou sem o registro de feridos ou afogamentos, já que todos os ocupantes utilizavam coletes salva-vidas.
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O resgate mobilizou o Grupamento de Bombeiros Marítimo e contou com a ajuda imediata de frequentadores, sócios e funcionários do Clube de Pesca de Santos, que orientaram os turistas a direcionar os barcos para as áreas mais rasas. Segundo a corporação oficial, cinco adultos que estavam na água, agarrados à embarcação, foram retirados com segurança em um primeiro momento. Posteriormente, o apoio náutico precisou ser acionado para socorrer outras pessoas que aguardavam na faixa de areia, incluindo crianças de quatro e cinco anos. Ao todo, quinze pessoas foram transportadas pelas autoridades para uma área segura, enquanto um grupo de cerca de dez turistas optou por deixar o local caminhando por uma trilha da região.
Testemunhas que participaram ativamente do socorro descreveram o cenário de emergência. O dentista Claudio Figueiredo, que estava na ilha, relatou que o tempo virou em questão de minutos e destacou o momento de tensão ao ajudar a retirar uma criança de três anos de uma canoa que já estava um metro submersa, levando-a para as pedras.
A instabilidade no oceano que causou o acidente foi motivada pelo avanço de uma frente fria. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a Baixada Santista registrou rajadas de vento de até 60 km/h no sábado, colocando os municípios do litoral em estado de alerta. Os bombeiros informaram que as condições adversas também colocaram outras embarcações em risco, exigindo o auxílio a tripulantes de três veleiros na mesma região. Previsões técnicas da Universidade Santa Cecília alertam que o mar deve continuar perigoso nos próximos dias, com risco de ondas superiores a três metros e alagamentos nas cidades costeiras.