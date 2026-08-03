Grupo comete estupro coletivo contra jovem de 17 anos e transmite abusos ao vivo na internet

A violência foi cometida por três menores de idade e um adulto, detido preventivamente no último fim de semana

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de um estupro coletivo cometido por três menores de idade e um adulto em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. O crime, que ocorreu na noite de 3 de junho, ganhou contornos ainda mais graves após um dos agressores transmitir trechos da violência sexual ao vivo na rede social TikTok. O único envolvido maior de idade, um jovem de 19 anos, foi preso temporariamente no último sábado (1º) em cumprimento a um mandado expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

📰 LEIA MAIS: Vídeo flagra novo capotamento na "curva do Pirapó" na BR-376; veja



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relatório policial, a vítima, que trabalha como estagiária, estava em uma praça consumindo bebidas alcoólicas com os autores antes de ser levada para a residência de um deles. No local, mesmo manifestando expressamente a ausência de consentimento, a jovem foi subjugada pelo grupo. Durante os abusos, um dos suspeitos iniciou uma transmissão na plataforma de vídeos utilizando uma legenda em tom de deboche.

A postagem viralizou, acumulando milhares de compartilhamentos, curtidas e comentários que, em grande parte, ridicularizavam a adolescente. Nos registros em áudio e vídeo, é possível ouvir a voz da garota, sons semelhantes a tapas e o responsável pela gravação agindo com naturalidade.

O caso foi formalmente denunciado no dia 11 de junho, quando a adolescente compareceu a uma delegacia acompanhada da mãe para registrar o boletim de ocorrência. Documentos da Polícia Civil apontam que, após o estupro, a vítima passou a sofrer intimidações e ameaças por parte dos agressores para não denunciar o caso, com os suspeitos mencionando, inclusive, uma eventual gravidez decorrente dos abusos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taboão da Serra, que trata o caso como estupro de vulnerável e ameaça. Ao longo do processo investigativo, a vítima reconheceu todos os envolvidos sem hesitação, incluindo os três adolescentes — um deles com 16 anos confirmados. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi procurada para comentar as atualizações do inquérito, mas ainda não emitiu um posicionamento oficial sobre a prisão e a apreensão dos menores.