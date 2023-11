Greve na USP: estudantes da EACH, última unidade parada, anunciam fim da paralisação estudantil

Iniciada pelos universitários há seis semanas, a greve da Universidade de São Paulo (USP) chegou ao fim na quarta-feira, dia 1º. Os estudantes dos cursos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), última unidade estudantil ainda paralisada, decidiram, em assembleia, encerrar o movimento. "Em votação na assembleia estudantil da EACH, foi decidido pela finalização da greve estudantil", disseram. Uma nova assembleia, no entanto, está marcada para a próxima terça-feira, 7, véspera do dia previsto para o retorno das aulas, estipulado para quarta-feira, 8. "A paralisação está encerrada, mas atentem-se: a ocupação continua até a próxima assembleia, marcada para terça-feira. Em caso de votação confirmando o retorno na quarta, haverá a limpeza da EACH na terça e a retirada dos piquetes. O retorno das aulas na quarta será feito, caso não votem contrário na assembleia de terça", informou o diretório acadêmico. Conforme a EACH, a forma de reposição será acertada por cada docente. "Conversem com eles - principalmente os representantes de turma - e dialoguem as melhores datas para vocês. As turmas devem primeiramente falar com os professores e, caso tenham problemas, de acordo entre as partes, podem comunicar os RD's (representantes discentes)", afirmou o diretório, em comunicado nas redes sociais. "Lembrando que a nossa luta com a Reitoria não acabou, por mais que tenhamos decidido pelo retorno das aulas, ainda precisamos ser resistentes e lutar pela permanência estudantil", acrescentou o diretório acadêmico. Os cursos da EACH não ficam na Cidade Universitária, mas, sim, em Ermelino Matarazzo, na zona leste. Também na quarta-feira, antes da assembleia, o diretor do EACH, Ricardo Uvinha, fez um pronunciamento por meio das redes sociais relacionado à paralisação dos estudantes. Ele disse que a congregação da unidade, que reúne docentes, alunos e funcionários, havia decidido pela saída da greve e retorno das atividades na segunda-feira, 6. Mas a decisão precisava ser aprovada em assembleia para ter validade. Ainda segundo ele, nenhum estudante será prejudicado por ter participado e incentivado a paralisação. Ele reforçou que ninguém será reprovado por falta. "Poderão ser oferecidos calendários de reposição para garantir a finalização de todas as disciplinas de graduação da EACH, com o melhor aproveitamento possível. Nesse sentido, o professor vai poder utilizar, como uma reposição, todo o nosso horário de calendário durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h. E também, possivelmente, aos sábados na parte da manhã", afirmou Ricardo Uvinha. Também poderá ser feita a oferta de atividades compensatórias relativas às faltas, em decorrência da paralisação. "Essas atividades poderão ser domiciliadas com características como reuniões online, leituras, resolução de exercícios e execução de trabalhos acadêmicos", reforçou o diretor do EACH. Ainda na quarta-feira, alunos de Ciências Sociais, Filosofia e Geografia da USP decidiram sair da greve estudantil, iniciada pelos universitários em 20 de setembro. Com a retomada das atividades dos graduandos dos três cursos, todas as unidades da Cidade Universitária, no Butantã, voltaram às aulas.

A greve, iniciada em 20 de setembro, chegou a ter adesão de todas as unidades da USP, incluindo os cursos de Engenharia da Escola Politécnica (Poli-USP) e Medicina, que não têm tradição de cruzar os braços nas paralisações. A greve foi aprovada para pressionar a Reitoria por mais contratações de professores e por melhorias na política de Permanência Estudantil. Os grevistas negociaram com a direção da universidade, que apresentou uma série de compromissos, incluindo a contratação de mais de mil professores. Na semana passada, os estudantes e a Reitoria tiveram um novo embate. Uma circular emitida pela universidade informava sobre a possibilidade dos graduandos serem reprovados por falta porque, se continuassem em greve até esta semana, não conseguiriam atingir o mínimo de frequência obrigatória de 70% determinada pela USP. A reitoria, em nova manifestação, afirmou que cada unidade vai ter autonomia para readequar o seu calendário, desde que respeitem a condição de encerrar o ano letivo em 22 de dezembro de 2023.