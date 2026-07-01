Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Greve dos rodoviários no Rio chega ao terceiro dia; trens e metrô reforçam operação

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 08:40:00 Editado em 01.07.2026, 09:47:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A greve dos rodoviários do Rio de Janeiro chega ao terceiro dia nesta quarta-feira, 1, sem previsão de término, e continua afetando a circulação de ônibus na capital. Para amenizar os impactos aos passageiros, as concessionárias de trens e metrô anunciaram o reforço das operações nos horários de maior demanda.

Como medida para absorver o aumento no fluxo de passageiros, a SuperVia informou que colocará em operação 30 viagens extras ao longo do dia, reduzindo os intervalos entre os trens nos períodos de pico. O MetrôRio, por sua vez, afirmou que ampliará a oferta de composições caso haja crescimento na demanda pelo sistema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Rio Ônibus afirmou que as empresas seguem mobilizadas para ampliar a circulação dos coletivos e garantir o transporte da população. Segundo a entidade, cerca de 1.500 coletivos já estão em operação e as concessionárias trabalham para cumprir a determinação da Justiça de manter ao menos 80% da frota em circulação.

Segundo a entidade, cerca de 1.500 ônibus já estão em operação, enquanto as concessionárias trabalham para cumprir a determinação da Justiça do Trabalho que obriga a manutenção de, no mínimo, 80% da frota em circulação durante a paralisação.

O sindicato patronal também atribuiu ao Sindicato dos Rodoviários as dificuldades para atingir esse porcentual. De acordo com o Rio Ônibus, a entidade não encaminhou aos motoristas as escalas indicando quais profissionais deveriam permanecer em atividade para atender à determinação judicial. A entidade ainda fez um apelo para que os trabalhadores retornem às garagens e retomem a operação, afirmando que "a população carioca não pode ficar mais um dia a pé".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira, 30, uma audiência de conciliação entre representantes dos trabalhadores e das empresas terminou sem acordo. Um novo encontro está agendado para a próxima segunda-feira, 6.

O impasse envolve as negociações da campanha salarial entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas de ônibus. Entre as principais reivindicações da categoria estão o piso salarial de R$ 4 mil para motoristas de ônibus convencionais e de R$ 5 mil para os condutores de veículos articulados.

Os rodoviários também pedem vale-alimentação de R$ 1 mil, plano de saúde e odontológico, jornada 5x2, manutenção do passe livre, indenização pelo intervalo de almoço e a substituição dos contratos temporários da Mobi-Rio por vínculos sob o regime CLT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o sindicato, a proposta apresentada pelas empresas está distante das reivindicações da categoria. Pelos valores oferecidos, o salário dos motoristas de ônibus convencionais passaria de R$ 3.420,16 para R$ 3.570,31, enquanto os condutores de ônibus articulados teriam remuneração reajustada de R$ 4.104,18 para R$ 4.284,35. O auxílio-alimentação subiria de R$ 660 para R$ 689.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Greve motoristas ônibus Rio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV