Gravidez indesejada gera briga em família e termina em morte; entenda

O crime foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (19)

Um desentendimento em família resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas no fim da tarde dessa quarta-feira (19), em Canoinhas, Santa Catarina. De acordo com as informações das autoridades, a briga começou por conta de uma gravidez indesejada.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta das 18h. Ao chegar no local da ocorrência, os agentes de segurança descobriram que um homem, identificado como Emilio Opauchak, de 58 anos, entrou em luta corporal com o genro e acabou sendo ferido por um golpe de facão.

Emilio chegou a ser encaminhado para o Pronto-Atendimento, porém, ao chegar na unidade de saúde, ele não resistiu ao ferimento. A vítima sofreu um corte grave na região do pescoço.

Já o genro, de 28 anos, tentou fugir após o crime, mas foi perseguido pelos filhos da vítima e também foi ferido por golpes de facão. Ele sofreu cortes na região do pescoço, braços e pernas, além de apresentar uma fratura exposta em um dos membros.

O responsável pela morte de Emilio foi encaminhado ao Pronto-Atendimento, assim como os outros dois homens, que também tinham ferimentos.



Ainda não há informações sobre se os feridos seguem na unidade de saúde. Emílio está sendo velado no Pavilhão da Igreja do Parado e será sepultado nesta quinta-feira (20), no Cemitério de Marcilio Dias.

Com informações do ND Mais.

