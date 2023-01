Grávida morre após monitor cardíaco de ambulância cair na cabeça dela

Da Redação

Kamily Pricila, de 20 anos, morreu após ser atingida por um monitor

A caminho de um hospital em Uberaba, Minas Gerais, uma paciente gestante morreu após um monitor cardíaco cair na cabeça dela, quando era transportada por uma ambulância da Prefeitura de Sacramento. As informações são do g1

Nesta segunda-feira (16), um procedimento investigativo foi aberto pelo Município para apurar as causas do acidente, que aconteceu na última terça (10).

A vítima era Kamily Pricila Fernandes de Oliveira, de 20 anos, que estava grávida de sete meses e meio. O g1 conversou com o pai de Kamily, que declarou que a filha foi vítima de negligência.

Ao g1, o médico Marcelo Sivieri, designado pela Prefeitura para acompanhar o processo de investigação, informou pelo telefone que o monitor caiu na cabeça dela depois que o motorista precisou fazer uma manobra brusca.

"O equipamento é preso com um velcro, que se soltou com a manobra. Me disseram que uma enfermeira ainda tentou amortecer a queda do objeto, mas não conseguiu", relatou.

Após o acidente, o motorista completou o trajeto até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). A jovem chegou à unidade ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o bebê foi salvo e passa bem.

Ainda segundo o médico, Kamily sofria de pré-eclampsia, uma condição que acomete gestantes e provoca pressão arterial alta e, em casos mais graves, convulsões.

O secretário de Saúde de Sacramento, Reginaldo Afonso dos Santos, confirmou que o processo administrativo foi aberto nesta segunda para apurar o que ocorreu dentro da ambulância no momento do acidente.

