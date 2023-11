Grávida, jornalista da TV Canção Nova morre aos 38 anos

Siga o TNOnline no Google News

A jornalista da TV Canção Nova Elaine Santos, de 38 anos, morreu nesta terça-feira (21) em um hospital de Lorena, no interior de São Paulo. A profissional estava grávida de 23 semanas e, infelizmente, o bebê que ela esperava também faleceu.

Elaine foi vítima de uma pneumonia e uma infecção generalizada. A mulher foi internada na manhã dessa segunda-feira (20), mas como quadro de saúde dela se agravou acabou morrendo por insuficiência respiratória.

A TV Canção Nova, emissora católica onde a jornalista atuava há mais de 15 anos, prestou uma homenagem. “Elaine Santos iniciou suas atividades no jornalismo Canção Nova em 2008, como estagiária, e sua simpatia e seu sorriso (hábito primordial do carisma Canção Nova) contagiaram todos e, em pouco tempo, se tornou uma profissional de respeito e responsabilidades no desejo de salvar almas”.

“Hoje, Elaine retirou o véu de nossos olhos e nos fez entender que a vida é fugaz e não sabemos quanto tempo temos uns para os outros. Por isso precisamos sempre tornar o percurso mais suave e leve, repletos de sorrisos e longe daquilo que não nos constroem como irmãos e como pessoas que buscam a santidade”, continua o comunicado.

“Rezemos por sua alma e a do pequeno Rafael. Estejamos unidos aos familiares e amigos com preces e súplicas a Deus, que sua misericórdia conforte nossos corações e nos dê a certeza da ressurreição eterna”, completou a emissora.

Ela era casada e deixa o marido e um filho, de 1 ano e 8 meses.

