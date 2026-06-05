Grávida é morta pelo companheiro após negar fazer sexo e dizer que ele não era o pai

Uma jovem identificada apenas como Chayane, 20 anos e grávida, foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada do dia 17 de maio em Limoeiro (PE). O crime só foi divulgado nesta quarta-feira (04). A mulher estava grávida e era mãe de duas crianças. O suspeito, 33 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal iniciou uma discussão dentro da casa onde viviam. Em depoimento, o suspeito relatou que o desentendimento começou após a jovem se recusar a manter relações sexuais e afirmar que o bebê que esperava não seria dele. Durante a briga, atacou Chayane com vários golpes de faca. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



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Após o assassinato, o suspeito fugiu da residência e se escondeu na casa da própria mãe. A PM foi acionada por volta das 4h da manhã e iniciou buscas na região. Pouco tempo depois, foi localizado, detido e encaminhado para a delegacia. Na unidade policial, confessou o crime. Foi autuado pelos crimes de feminicídio e aborto consumado, em razão da morte do bebê que a vítima gestava.

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A morte de Chayane provocou forte comoção em Limoeiro. Nas redes sociais, amigos, familiares e moradores da cidade lamentaram a tragédia e cobraram justiça. A Polícia Civil (PC-PE) segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do assassinato.