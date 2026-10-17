Grávida é morta, esquartejada e carbonizada; ex-marido e atual noiva são presos

Ex-companheiro confessou o crime e afirmou que matou Juliana por causa de desentendimentos e problemas judiciais

Uma mulher grávida de 29 anos foi encontrada morta e carbonizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Juliana Paulo Pinto teve o corpo esquartejado. Ao lado do cadáver, a polícia encontrou um galão de combustível e uma sandália usada pela vítima. O crime ocorreu nesta quarta-feira (14).

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A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso. Dois suspeitos foram presos por ocultação de cadáver, sendo o ex-marido da vítima e a atual noiva dele. Segundo a corporação, o ex-companheiro confessou o crime e afirmou que matou Juliana por causa de desentendimentos e problemas judiciais.

A investigação começou depois que o atual companheiro da vítima registrou o desaparecimento dela na segunda-feira (12). Segundo ele, Juliana saiu de casa com o filho Diego, de 11 anos, para levar o menino ao ex-marido e não foi mais vista.

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Câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostraram o veículo usado pelos suspeitos parando para abastecer na noite em que a gestante desapareceu. Logo depois, o carro seguiu para a região de Monte Líbano.

O casal foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.