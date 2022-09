Grávida é encontrada morta com barriga aberta em São Paulo

Da Redação

Ela estava com o ventre aberto e as partes íntimas arrancadas

Uma mulher grávida de 7 meses foi encontrada morta e com partes do corpo mutiladas em um terreno no bairro Portal dos Lagos, em Mogi Guaçu (SP), nesta quarta-feira (21). A vítima foi identificada como Ohana Karolin, de 24 anos. Ela estava com o ventre aberto e as partes íntimas arrancadas.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a Guarda Municipal de Mogi Guaçu foi acionada para atender a ocorrência. A vítima foi encontrada caída, já sem vida. Ao lado do corpo, os guardas encontraram um short, um par de chinelos e moedas. Ela vestia apenas uma camiseta.

O reconhecimento do corpo foi feito pelo ex-marido da vítima, que teve três filhos com ela.

A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que a jovem possa ter sido vítima de um ritual ou de feminicídio.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações, Band

