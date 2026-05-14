Grávida de quatro meses é morta a tiros após ser jurada por facção
Samantha estava na frente da residência quando foi surpreendida pelos disparos e morreu antes da chegada do socorro
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Samantha Félix da Silva, de 21 anos, grávida de quatro meses, foi assassinada a tiros na porta de casa no município de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, no dia 4 de maio. Um suspeito foi preso na quarta-feira (13) em Maceió durante operação da Polícia Civil do estado.
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Segundo as investigações, Samantha estava na frente da residência quando foi surpreendida pelos disparos e morreu antes da chegada do socorro. Na casa também estavam duas crianças, que, conforme a polícia, não presenciaram o ataque.
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A hipótese inicial era de feminicídio, mas o avanço das diligências conduzidas pela Delegacia de Homicídios da 6ª Região levou ao descarte dessa linha.
"Após o avanço das investigações, foi constatado que o crime possui relação com ordens de integrantes de facção criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas", afirmou o delegado Roberto Batista.
Apesar da prisão de um dos envolvidos, outros suspeitos seguem foragidos. As investigações continuam para identificar todos os participantes e esclarecer a motivação exata do crime.