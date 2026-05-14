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Grávida de quatro meses é morta a tiros após ser jurada por facção

Samantha estava na frente da residência quando foi surpreendida pelos disparos e morreu antes da chegada do socorro

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 20:04:16 Editado em 14.05.2026, 20:04:11
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Grávida de quatro meses é morta a tiros após ser jurada por facção
Autor Um suspeito foi preso na quarta-feira (13) em Maceió durante operação da Polícia Civil do estado - Foto: Reprodução/Metrópoles

Samantha Félix da Silva, de 21 anos, grávida de quatro meses, foi assassinada a tiros na porta de casa no município de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, no dia 4 de maio. Um suspeito foi preso na quarta-feira (13) em Maceió durante operação da Polícia Civil do estado.

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Segundo as investigações, Samantha estava na frente da residência quando foi surpreendida pelos disparos e morreu antes da chegada do socorro. Na casa também estavam duas crianças, que, conforme a polícia, não presenciaram o ataque.

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A hipótese inicial era de feminicídio, mas o avanço das diligências conduzidas pela Delegacia de Homicídios da 6ª Região levou ao descarte dessa linha.

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"Após o avanço das investigações, foi constatado que o crime possui relação com ordens de integrantes de facção criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas", afirmou o delegado Roberto Batista.

Apesar da prisão de um dos envolvidos, outros suspeitos seguem foragidos. As investigações continuam para identificar todos os participantes e esclarecer a motivação exata do crime.

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ALAGOAS Crime feminicidio segurança tráfico
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