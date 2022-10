Grávida de 15 anos é agredida até desmaiar dentro de escola no RJ

Da Redação

A mãe da menina estava no trabalho quando recebeu a informação sobre o acontecido

Uma adolescente de anos, que está grávida de sete meses, foi agredida até desmaiar dentro de um colégio na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A aluna não voltou mais para assistir às aulas desde que a agressão aconteceu, em de setembro.

Conforme informações, a agressora teria ofendido a jovem com frases inoportunas e desrespeitosas sobre o bebê o seu pai. Irritada, a estudante devolveu a provocação chamando a outra de "corna". Foi então, que a jovem de 18 anos partiu para a agressão.

Outros estudantes do colégio afirmaram que a agressora deu chutes na barriga e pisou na cabeça da vítima. Imagens gravadas pelos adolescentes mostram a hora em que a aluna cai desmaiada no chão, além de outro momento em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a retira do local.

A mãe da menina estava no trabalho quando recebeu a informação sobre o acontecido. Segundo ela, a diretora da instituição afirmou que a sua filha tinha escorregado e batido a cabeça durante uma briga em sala de aula. A escola afirmou ainda que a gestante teria sofrido um surto psicótico.





Estado de Saúde

Após a briga, a menina foi encaminhada para a Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu. A vítima sofreu uma equimose na região frontal direita e pequenas escoriações na região infraorbitária direita. Ela ficou internada por um dia e foi liberada. O bebê não foi prejudicado, mas o acompanhamento médico foi redobrado.

Segundo a delegada Bárbara Lomba, o laudo médico não indicou lesão corporal grave.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de São João de Meriti e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) de Meriti.

