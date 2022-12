Grávida dá à luz na calçada após ser mandada para casa por hospital

Da Redação

O caso ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira (26)

Uma gestante acabou dando à luz em uma calçada após ir em um hospital situado no bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no fim da tarde dessa segunda-feira (26).

De acordo com as informações de Edgar Santos, marido da mulher que deu à luz, eles procuraram o Hospital Municipal Rocha Faria após a gestante, Andreia da Silva Santos, de 38 anos, sentir as primeiras contrações. No entanto, uma médica da unidade de saúde alegou que não poderia ser possível realizar o parto, pois a paciente não tinha dilatação suficiente.

Na sequência, Andreia e o marido foram liberados. Mas, ainda conforme Edgar, assim que saíram do hospital, ao chegar na calçada, especificamente, a mulher começou a sentir contrações intensas e acabou ganhando o bebê, chamado João Gabriel, na frente da unidade de saúde.

A direção do Hospital Rocha Faria disse que Andreia esteve na unidade às 14h, foi examinada e não estava em fase de trabalho de parto. Os responsáveis pela unidade de saúde afirmaram que a paciente foi liberada com as devidas orientações.



Depois do parto, mãe e bebê voltaram para o hospital e passam bem.

Com informações do G1.

