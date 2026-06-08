Grávida atropela a própria sogra após saírem de delegacia em Santa Catarina

Uma jovem de 21 anos, que está grávida, atropelou a própria sogra, de 42 anos, no último sábado (6), em Joaçaba (SC). O incidente ocorreu logo após as duas deixarem a delegacia da cidade, onde estavam por se envolverem em um caso de violência doméstica junto com o companheiro da motorista, filho da vítima.

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O atropelamento aconteceu próximo à residência da vítima. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, a jovem conduzia um Ford Ka e teria avançado com o veículo em direção a pessoas que atravessavam a rua, atingindo a sogra. Na sequência, o carro seguiu pela contramão, colidindo contra um Renault Kwid e danificando outros automóveis que estavam estacionados na via. A mulher de 42 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha. A nora recebeu atendimento no local e foi levada novamente à delegacia.

A Polícia Militar registrou inicialmente o caso como tentativa de homicídio, mas a Polícia Civil decidiu instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento. Segundo o órgão, embora a jovem tenha ameaçado a mulher de morte na primeira ocorrência do dia, não foi possível confirmar imediatamente se o atropelamento foi proposital ou resultado de uma perda de controle da direção. Diante da ausência de provas conclusivas para configurar a tentativa de homicídio em flagrante, a prisão não foi mantida.

A sucessão de eventos começou na tarde do mesmo dia, em um endereço no centro de Joaçaba. A Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de violência doméstica no qual o casal relatava agressões mútuas. Durante o atendimento, os agentes tiveram acesso a imagens que mostravam a jovem agredindo o companheiro e a sogra, além de presenciarem a suspeita ameaçando o parceiro de morte com uma faca. Essa primeira confusão foi o que motivou o encaminhamento de todos os envolvidos à delegacia, desdobrando-se no atropelamento ocorrido logo em seguida.

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As informações são do G1.