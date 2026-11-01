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Grave colisão mata motorista e deixa criança em estado crítico em SC

Vítimas estavam divididas entre três veículos; mulher e bebê de oito meses foram levados à UPA. Rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Grave colisão mata motorista e deixa criança em estado crítico em SC
Autor Foto: Divulgação/PMRv

Um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia estadual A280C, na altura do quilômetro 2,7, bairro Alpino, em São Bento do Sul (SC), resultou na morte de um homem e deixou outras cinco pessoas feridas. Segundo informações preliminares, o condutor de um dos veículos envolvidos, de aproximadamente 30 anos, não resistiu à força do impacto e teve o óbito confirmado ainda no local da colisão. Uma criança de cerca de 12 anos foi socorrida e encaminhada em estado grave para atendimento médico.

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O impacto também atingiu os ocupantes de outros dois carros que trafegavam pela via no momento da ocorrência. Em um Hyundai HB20, uma mulher de 47 anos sofreu ferimentos considerados leves e foi conduzida ao Hospital de São Bento do Sul. Já em um Citroën Aircross estavam três ocupantes: um homem de 40 anos, uma mulher de 30 anos e um bebê de apenas oito meses de idade. Todos os passageiros deste veículo foram resgatados e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

Devido à gravidade do acidente e à necessidade de atuação das equipes de resgate, a rodovia A280C precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. O bloqueio permanecerá no local para garantir a segurança das equipes durante a realização dos trabalhos de perícia, que irão determinar a dinâmica e as causas exatas da colisão. Até o momento, as autoridades de trânsito não divulgaram detalhes sobre como o acidente aconteceu.

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