Grave colisão mata motorista e deixa criança em estado crítico em SC
Vítimas estavam divididas entre três veículos; mulher e bebê de oito meses foram levados à UPA. Rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos
Um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia estadual A280C, na altura do quilômetro 2,7, bairro Alpino, em São Bento do Sul (SC), resultou na morte de um homem e deixou outras cinco pessoas feridas. Segundo informações preliminares, o condutor de um dos veículos envolvidos, de aproximadamente 30 anos, não resistiu à força do impacto e teve o óbito confirmado ainda no local da colisão. Uma criança de cerca de 12 anos foi socorrida e encaminhada em estado grave para atendimento médico.
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O impacto também atingiu os ocupantes de outros dois carros que trafegavam pela via no momento da ocorrência. Em um Hyundai HB20, uma mulher de 47 anos sofreu ferimentos considerados leves e foi conduzida ao Hospital de São Bento do Sul. Já em um Citroën Aircross estavam três ocupantes: um homem de 40 anos, uma mulher de 30 anos e um bebê de apenas oito meses de idade. Todos os passageiros deste veículo foram resgatados e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.
Devido à gravidade do acidente e à necessidade de atuação das equipes de resgate, a rodovia A280C precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. O bloqueio permanecerá no local para garantir a segurança das equipes durante a realização dos trabalhos de perícia, que irão determinar a dinâmica e as causas exatas da colisão. Até o momento, as autoridades de trânsito não divulgaram detalhes sobre como o acidente aconteceu.