Grave acidente na BR-101 causa a morte de pai, mãe e quatro filhos

A colisão entre um carro de passeio e um caminhão aconteceu no quilômetro 119, no Norte do Espírito Santo

Um gravíssimo acidente na BR-101 causou a morte de um pai, uma mãe e quatro filhos na manhã deste domingo (15). A colisão entre um carro de passeio e um caminhão aconteceu no quilômetro 119, no Norte do Espírito Santo. As crianças tinham idade entre 4 e 10 anos, além de um bebê de 1 ano e 4 meses.

De acordo com informações apuradas pela A Gazeta, o cilindro de gás do caminhão comprimiu as crianças. Uma delas chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital em Linhares, mas não resistiu e acabou falecendo.

O carro da família tinha placas de Macaé, no Rio de Janeiro, e seguia para o sentido Norte do país. Segundo apurações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há hipóteses de que o condutor do veículo, o pai das crianças, tenha dormido no volante, ou então sofrido um mal súbito que acarretou na invasão da contramão.

O motorista do caminhão relatou à polícia que foi surpreendido com o carro na contramão e que, apesar de ter tentado desviar, não conseguiu evitar a colisão. As causas oficiais do acidente ainda são desconhecidas e o caso deverá ser investigado.





As vítimas foram identificas:

Marcos Souza Santos – 36 anos (pai);

Edinalva dos Santos costa – 36 anos (mãe);

João Victor dos Santos costa Souza – 10 anos;

Juan Pedro dos Santos Souza – 7 anos;

Débora Vitória Santos Souza – 4 anos;

Maria Luiza Santos – 1 ano e 4 meses.





Fonte: Informações RicMais.

