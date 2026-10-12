Grave acidente mata vereador e mais duas jovens após carro capotar na curva de rodovia

Um grave acidente na rodovia MT-109, no município de Querência (MT), deixou três pessoas mortas na tarde deste sábado (10). As vítimas estavam em um carro branco que capotou. Entre os mortos estão o vereador de Querência, Andreilson da Silva de Souza, conhecido como André Silva, 40 anos, e a jovem Ana Vitória Alves, 19 anos, moradora de Anápolis (GO). A terceira vítima foi identificada como Claudia Carolina Ramos Tavares, 26 anos, ela seria natural do Rio de Janeiro. A relação entre as vítimas não foi informada.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o resgate foi acionado com informações de que uma pessoa estaria presa às ferragens. No local, os militares encontraram os três ocupantes do veículo já sem vida. Uma das mulheres apresentava múltiplas fraturas, enquanto a outra tinha ferimentos graves na cabeça.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Equipes da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil (PCMT) e uma ambulância hospitalar também foram acionadas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A Câmara Municipal de Querência declarou luto oficial no âmbito do Poder Legislativo pelo falecimento do vereador André Silva.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





A mãe de Claudia mobilizou uma campanha na internet com a finalidade de adquirir recursos em uma vaquinha para pagar o transbordo do corpo da jovem até a cidade de Queimados, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde vivem os famíliares e onde deve ser feito o sepultamento.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







