Grave acidente mata cinco pessoas da mesma família às vésperas do feriado no RJ

Um grave acidente na BR-393 deixou cinco pessoas mortas e nove feridas na manhã deste sábado (10), no trecho que passa por Barra do Piraí, no Sul do Estado do Rio de Janeiro. A colisão ocorreu por volta das 6h30, na altura do quilômetro 252, envolvendo uma carreta e quatro automóveis de passeio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são um menino, um homem e três mulheres.

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A ocorrência provocou a interdição total da rodovia durante as primeiras horas da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente começou quando o caminhão tombou na pista, atingindo os demais veículos que trafegavam pelo local. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros precisaram realizar o desencarceramento de duas pessoas presas às ferragens e deram início, no meio da manhã, à operação para destombar o veículo de carga e liberar o tráfego na região.

As nove pessoas que sobreviveram com ferimentos leves foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no município. Uma criança de oito anos e uma mulher foram transferidas pelos bombeiros para o Hospital Maria de Nazaré, enquanto os outros sete feridos foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí. As autoridades ainda não divulgaram atualizações sobre o quadro de saúde dos internados.

A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi acionada para realizar os levantamentos técnicos no local do acidente. As causas do engavetamento e as responsabilidades do caso serão apuradas pela 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.

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Morte na Baixada Fluminense

Também na manhã deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal registrou outro acidente fatal nas rodovias fluminenses. Um atropelamento ou colisão no quilômetro 173 da BR-116, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, resultou em uma morte e provocou a interdição parcial de uma das faixas da pista.