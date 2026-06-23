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'Gravatas do PCC' são alvo do Gaeco por invasão de arquivos da Justiça e vazamento de dados

Escrito por Fausto Macedo (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 14:50:00 Editado em 23.06.2026, 15:00:00
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A unidade de combate ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo, o Gaeco, deflagrou nesta terça-feira, 23, a Operação Backdoor para apurar se advogados do PCC, os chamados "gravatas", invadiram sistemas do Poder Judiciário e repassaram informações sigilosas sobre medidas cautelares em andamento e as repassaram a lideranças da facção.

Com apoio do 11º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), promotores do Gaeco cumpriram sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária nas cidades de Taquaritinga e Jaboticabal, no interior paulista. A operação atinge principalmente os advogados suspeitos de integrarem o esquema.

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Para acessar os sistemas de consulta processual da Justiça, segundo o Gaeco, os advogados tiveram acesso às credenciais de um agente público.

Os elementos reunidos pela investigação apontam que os dados sigilosos obtidos pelos "gravatas do PCC" foram repassados a integrantes da facção, investigados por homicídios e outros crimes graves.

"Em razão do vazamento, parte dos alvos conseguiu se evadir antes do cumprimento das medidas judiciais então deferidas, frustrando parcialmente a operação planejada pelas autoridades. Alguns desses investigados permanecem foragidos até os dias atuais", informou o MP.

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OPERAÇÃO BACKDOOR/BAEP/PCC/ADVOGADOS/VAZAMENTO/DADOS
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