Gravação de conteúdo adulto no estádio do Guarani vira caso de polícia

A polícia está investigado o caso

Um vídeo pornô feito no estádio do Guarani, em Campinas, São Paulo, virou caso de polícia, já que o clube afirmou que não autorizou a gravação desse tipo de conteúdo no local. Um boletim de ocorrência foi feito e o caso é investigado.

O material, que foi publicado em um site de conteúdo para adultos, tem cerca de cinco minutos e mostra uma atriz na arquibancada do Brinco de Ouro, sozinha. Através das imagens, também é possível deduzir que mais uma pessoa esteve no local para fazer a filmagem.

O acesso ao vídeo de forma gratuita foi excluído da plataforma nesta quarta (26), mas a atriz também disponibilizou o conteúdo produzido dentro do estádio do Guarani em uma versão paga.



Em seu canal na plataforma adulta, a atriz Manu Fox, que estrela a produção, tem pelo menos outros 230 vídeos publicados. Segundo informações do site, desde fevereiro de 2020, ela acumula 157 milhões de visualizações.

O clube falou sobre o caso através de uma nota. No comunicado, o time disse que, assim que soube do vídeo, abriu uma investigação para identificar os responsáveis. O clube disse ainda que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas.

"O Guarani Futebol Clube informa que ao tomar conhecimento do vídeo abriu investigação para identificar os responsáveis e que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas. Ainda informa que investigação sobre o caso continuará de maneira interna", diz a nota.

Com informações do G1.

