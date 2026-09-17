Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
NOVA ESCALA DE TRABALHO

Grandes redes de supermercados e farmácias adotam fim da escala 6x1

Mudança busca reduzir a rotatividade de funcionários; companhias mantêm carga de 44 horas semanais distribuída em cinco dias de trabalho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Grandes redes de supermercados e farmácias adotam fim da escala 6x1
Autor Movimento do setor privado ganha força enquanto tramita no Congresso Nacional a proposta de redução da carga horária - Foto: Magnific/Foto Ilustrativa

Grandes redes de supermercados e farmácias do Brasil começaram a antecipar o fim da escala de trabalho 6x1, substituindo o modelo tradicional pela jornada 5x2, que garante dois dias de folga semanais. A mudança busca tornar as vagas mais atrativas e reduzir a rotatividade de funcionários, em meio à forte concorrência no mercado de trabalho e à repercussão do debate nacional sobre o tema.

-LEIA MAIS: Veja como funcionam os radares que fazem a média da velocidade no PR e outros sete estados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da concessão de um dia adicional de descanso, a maioria das companhias optou por preservar a carga horária total de 44 horas semanais, reorganizando os turnos. Na prática, redes como a RD Saúde, que levou o novo formato para mais de 3,5 mil unidades da Raia e Drogasil, e o Grupo DPSP, das bandeiras Drogaria São Paulo e Pacheco, redistribuíram essas horas ao longo de cinco dias. No setor supermercadista, o grupo paulista Savegnago adotou estratégia semelhante, estendendo o expediente diário para cerca de oito horas e 48 minutos para compensar a folga extra.

A transição também ocorre de maneira gradual em diversas outras empresas do setor varejista pelo país. Grupos como o Extrabom, no Espírito Santo, e o Supernosso, em Minas Gerais, iniciaram testes em unidades específicas e já projetam a expansão do modelo após registrarem melhora no clima organizacional e maior interesse de candidatos pelas vagas. Redes como Coop, Farmácias São João e Supermercados Pague Menos também estão na fase de implantação progressiva ou de avaliação de desempenho da operação em parte de suas lojas.

O movimento do setor privado ganha força enquanto tramita no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a escala 6x1 por lei. O texto, que estabelece uma jornada máxima de 40 horas semanais em cinco dias de trabalho sem redução salarial, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2026 e chancelado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no início de setembro. Agora, a matéria aguarda votação no plenário, onde precisará do apoio de pelo menos 49 senadores em dois turnos para ser promulgada. O projeto prevê uma transição de até 14 meses para as adequações definitivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Banda B, parceira do TNOnline

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
direitos laborais escala de trabalho jornada 5x2 setor varejista trabalho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV