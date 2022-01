Grande SP e interior registram deslizamentos, alagamentos e ao menos três mortos

Da Redação

Municípios da região metropolitana de São Paulo e do interior registraram o transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas neste domingo, 30, após chuvas intensas atingirem a região metropolitana da cidade. Em Embu das Artes, uma mãe e dois filhos morreram após a residência em que estavam ser atingida por um deslizamento. As vítimas são uma mulher de 44 anos, um jovem de 21 anos e uma menina de 4 anos.

Imagens de bairros ilhados têm sido compartilhadas nas redes sociais. A circulação de trens foi interrompida em parte das estações da Linha 7-Rubi, de Caeiras a Francisco, devido a alagamentos nos trilhos.

Em Franco da Rocha, o Rio Juquery e o Ribeirão Eusébio transbordaram, afetando diferentes regiões da cidade. Às 12h14, a Represa Paiva Castro atingiu 68% da capacidade. Segundo a Prefeitura, a água está "sendo bombeada e todas as manobras para evitar a abertura das comportas estão sendo feitas". O Município apontou que áreas de risco nas proximidades da represa começaram a ser evacuadas e as equipes que monitoram a situação seguem em "alerta máximo".

O trânsito está interrompido em vias do centro, como a Avenida Giovani Rinaldi, e de acesso ao município. Na Rodovia Luiz Salomão Chamma, que dá acesso à cidade, foram registrados deslizamentos. Em um trecho, a queda de uma árvore interditou parte da pista.

Pela manhã, foram registrados ao menos dois deslizamentos. No bairro Parque Paulista, a terra atingiu três casas. Quatro pessoas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento na Upa local e no Hospital Estadual Lacaz.

Na Vila Palmares, uma criança de 8 anos foi atingida e levada para atendimento em uma Upa. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem em atuação em ambos os locais.

Em comunicado a Prefeitura pediu que a população evite circular a pé ou de carro, com exceção de moradores de áreas de risco. "O solo está muito encharcado devido ao acumulado dos últimos dias e o risco de deslizamento é muito maior", apontou.

Uma sequência de chuvas tem atingido a região metropolitana de São Paulo nos últimos dias. O governador João Doria (PSDB) vai sobrevoar Francisco Morato e Franco da Rocha na tarde deste domingo, apontados pelo Estado como os municípios mais atingidos pelas chuvas. Na ocasião, será anunciado o repasse de recursos emergenciais para auxiliar na recuperação de ambas as cidades.

Na manhã deste domingo, o Corpo de Bombeiros também foi chamado para atender dois deslizamentos em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Segundo informações iniciais, não há vítimas.

Em um dos locais, na Rua São Carlos, cinco pessoas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico, incluindo uma mulher de 56 anos, com fratura na perna, e um menino de 8 anos, encontrado desmaiado. Outros dois deslizamentos também foram registrados em Vargem Grande Paulista, nos bairros Vila São José e Jardim América, também sem vítimas registradas até o momento.

Em Francisco Morato, foram registrados "diversos pontos de deslizamentos" e vias chegaram a ser obstruídas por queda e queda de árvores, de acordo com a Prefeitura. "A atenção segue voltada para as áreas de risco devido ao encharcamento do solo", destacou em comunicado.

Já Caieiras divulgou ter recebido ao menos 15 chamados relativos a deslizamentos. Segundo a gestão municipal, não foram identificadas vítimas até o momento. Também há alagamentos em rodovia, ruas e avenidas.

Na cidade de São Paulo, as chuvas motivaram a suspensão da campanha de vacinação contra a covid-19 em parques e farmácias. A aplicação será retomada normalmente na segunda-feira, 31.

A situação também municípios do interior, como Piracicaba. Segundo a Defesa Civil do município, o Rio Piracicaba está "no limite" e uma de suas barragens, de Americana, chegou a 95% da capacidade. "Toda a nossa equipe está em alerta."