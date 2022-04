Grande Rio é campeã do carnaval do Rio pela 1ª vez

Da Redação

A Grande Rio é a campeã do carnaval 2022 do Rio de Janeiro. A exibição de gala da escola de Duque de Caixas na Marquês de Sapucaí foi reconhecida pelos jurados nesta terça-feira, 26, e a agremiação acabou coroada com o seu primeiro título do Grupo Especial. Penúltima escola a desfilar na segunda noite, a Grande Rio levou para a avenida um enredo sobre a história e a simbologia do orixá Exu, exaltando a cultura negra.

continua após publicidade .

As fantasias e alegorias esbanjavam luxo e o samba, embora repleto de palavras em dialetos africanos (um trecho de um dos refrões era "adakê exu, exu, ê, odará / ê bará ô, elegbará!"), contagiou o público. Não à toa, diversos setores das arquibancadas entoaram gritos de "é campeã" na madrugada de domingo.

A escola saiu da avenida como principal candidata ao título, favoritismo que se confirmou nesta terça-feira durante a apuração na Sapucaí. Um dos seus carros alegóricos fazia menção ao lixão do Jardim Gramacho, bairro de Duque de Caxias, e lembrou muito um dos desfiles mais aclamados do carnavalesco Joãosinho Trinta, o enredo "Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia", de 1989.

continua após publicidade .

Fundada em 1988, a Grande Rio desfila no Grupo Especial desde 1993. A escola tinha quatro vice-campeonato e agora, enfim, sagrou-se campeã. "É uma emoção muito grande esse título. O povo de Caxias merece", disse Fabrício Machado, mestre de bateria. Um dos objetivos da escola na escolha do enredo foi desmistificar o orixá, identificado por muitos como representante do mal, e combater a intolerância religiosa.

A Grande Rio foi campeã com nota geral 269,9. Em segundo lugar ficou a Beija-Flor de Nilópolis, com 269,6 pontos. A São Clemente, que prestou homenagem ao ator, escritor e humorista Paulo Gustavo, morto pela covid-19 no ano passado, foi rebaixada.

Confira a classificação das escolas do carnaval do Rio 2022

continua após publicidade .

Acadêmicos do Grande Rio - 269,9 (campeã)

Beija-Flor de Nilópolis - 269,6

Unidos do Viradouro - 269,5

continua após publicidade .

Unidos de Vila Isabel - 269,3

Portela - 269,2

continua após publicidade .

Acadêmicos do Salgueiro - 268,3

Estação Primeira de Mangueira- 268,2

Mocidade Independente de Padre Miguel- 268,2

Unidos da Tijuca - 267,9

Imperatriz Leopoldinense - 266,9

Paraíso do Tuiuti - 266,4

São Clemente - 263,7 (rebaixada)