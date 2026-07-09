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Grande cidade de SC terá desvios no trânsito para a produção de pizza gigante de 162 metros

Bloqueio na Barra Sul começou nesta quarta-feira (08) e segue até sábado para montagem da estrutura que celebrará o aniversário da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 11:33:38 Editado em 09.07.2026, 11:33:33
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Grande cidade de SC terá desvios no trânsito para a produção de pizza gigante de 162 metros
Autor A liberação das vias está prevista para as 12h de sábado (11) - Foto: Divulgação/SECOM BC

O trânsito em Balneário Camboriú (SC) passará por mudanças temporárias a partir da noite desta quarta-feira (9) na região da Barra Sul. O fluxo de veículos na Avenida Normando Tedesco será desviado na altura da Rua 4800 para permitir a montagem da estrutura de um evento que produzirá e distribuirá gratuitamente uma pizza de 162 metros para a população. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (BC Trânsito), os motoristas que seguem pela via deverão acessar a Rua 4800 para chegar à Avenida Atlântica, já que o trecho de ligação com a Normando Tedesco estará totalmente interditado. A liberação das vias está prevista para as 12h de sábado (11).

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Apesar do bloqueio, o acesso a garagens e estacionamentos localizados na área isolada será permitido aos moradores, assim como a circulação do transporte público municipal. A BC Trânsito informou que a área do desvio será devidamente sinalizada para orientar os condutores e garantir a segurança no local. A interdição é necessária para a instalação de 34 tendas na Avenida Atlântica, onde ocorrerá a fabricação e a logística de entrega da pizza gigante na noite de sexta-feira (10).

A iniciativa faz parte das comemorações de 62 anos de emancipação política de Balneário Camboriú e busca quebrar o recorde de maior pizza linear do Brasil. A distribuição começará às 19h30 de sexta-feira (10), na Avenida Atlântica, próximo ao Parque Unipraias, coincidindo também com o Dia Mundial da Pizza. A expectativa dos organizadores é entregar cerca de 11 mil fatias, atraindo um público superior a 10 mil pessoas para a celebração.

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A produção do alimento está a cargo de uma força-tarefa realizada em parceria com a pizzaria Big Itália, que assume a responsabilidade pelo segundo ano consecutivo. Para confeccionar a receita de sabor marguerita, estima-se o uso de aproximadamente 260 quilos de massa artesanal, 270 quilos de queijo mussarela, 115 quilos de tomate, 25 litros de molho e 50 pés de manjericão. O mutirão envolve 15 profissionais que já realizam testes de tempo de cozimento, preparo e acondicionamento para garantir a agilidade na entrega.

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