Granado vence 1ª temporada do Grande Prêmio da França

Uma ultrapassagem na curva final da última volta assegurou ao brasileiro Eric Granado a vitória no Grande Prêmio da França de MotoE, realizado neste domingo (16) no circuito de Le Mans. Foi o primeiro triunfo do paulista na temporada 2021 da categoria de motos elétricas do Mundial de Motovelocidade.

Granado chegou a quatro vitórias na carreira pela categoria. O resultado levou o piloto da equipe One Energy para 28 pontos na classificação geral, após duas etapas da temporada. A liderança é do italiano Alessandro Zaccone, da Octo Pramac, com 41 pontos.

Como na etapa anterior, em Jerez de la Frontera (Espanha), o brasileiro largou na pole position, mas teve dificuldades no início da prova e caiu para sétimo nas três primeiras voltas. A reação gradual culminou na acirrada disputa pela liderança com Zaccone, com a ultrapassagem nos últimos metros. O italiano ainda perdeu a segunda posição para o compatriota Mattia Casadei, da Ongetta.

"As condições climáticas mudaram o dia inteiro e a pista estava em uma condição crítica. Eu fiz uma boa largada, mas não estava com uma boa sensação nas duas primeiras voltas. A moto derrapava bastante nas saídas de curva e eu não conseguia ser rápido, mas depois da terceira volta, encontrei um ritmo, senti confiança na moto e comecei a virar mais rápido e buscar os primeiros colocados. Fizemos ultrapassagens limpas e sem perder tempo, o que foi muito bom", disse Granado, em nota à imprensa.

A temporada 2021 da MotoE continua no próximo dia 6 de junho, com o Grande Prêmio da Catalunha, no circuito de Barcelona (Espanha).