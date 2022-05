Granada falsa é deixada em frente ao Consulado da Rússia em São Paulo

Isabela Moya, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Uma granada falsa foi deixada em frente ao Consulado da Rússia em São Paulo, no bairro Jardim Everest, na zona sul da capital, neste domingo, dia 22, por volta das 22h. Uma equipe do Esquadrão Antibombas do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar (PM) foi acionada. Após cerca de três horas de trabalho, foi constatado que o material não se tratava de produto explosivo.

continua após publicidade .

O caso foi encaminhado à Polícia Civil para as devidas providências de polícia judiciária. Ainda não se sabe quem deixou a "falsa granada" no local e as investigações vão buscar os responsáveis.

Guerra

continua após publicidade .

Desde 24 de fevereiro, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou uma operação militar contra a Ucrânia, os dois países estão em guerra. Tropas russas invadiram o território ucraniano, desencadeando violentos confrontos, o que vem sendo considerada a pior crise de refugiados em solo europeu desde a 2ª Guerra Mundial. Já são três meses do conflito, que culminou na morte de milhares de civis e soldados de ambos os países. As nações ocidentais estão, em sua maioria, apoiando a Ucrânia por meio do envio de armas ao país e sanções econômicas contra a Rússia.