Grades de passarela das Cataratas do Iguaçu são retiradas por causa da alta na vazão do rio
As grades da passarela das Cataratas do Iguaçu foram desmontadas na manhã desta terça-feira, 13, para garantir a livre passagem da água após fortes chuvas no Paraná, informou a Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão da visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR).
A previsão é que a vazão do Rio Iguaçu possa atingir 13 milhões de litros por segundo nas próximas horas, informou a empresa.
Segundo a concessionária, o escoamento elevado do Rio Iguaçu ocorreu após fortes chuvas que atingem o Estado desde o final de semana. Nesta terça-feira, o volume chegou a 10,5 milhões de litros de água por segundo, mas não foi o pico. Na manhã de segunda-feira, 12, a vazão atingiu 11,8 milhões de litros por segundo, o maior registrado em 2026.
A empresa decidiu adotar medidas de segurança. Desde domingo, 11, a passarela das Cataratas do Iguaçu está interditada. Na segunda-feira, foi a vez do Circuito São João, do Espaço Naipi e do Espaço Usina - retirado para evitar danos e perdas - fecharem preventivamente. Somente a Trilha das Cataratas permanece aberta à visitação.
"Os procedimentos são realizados pelas equipes de segurança e operação do parque, com atuação principalmente dos bombeiros civis", informou a Urbia+Cataratas.
Quando a passarela deve abrir novamente?
De acordo com a concessionária, a reabertura da passarela só acontece quando a vazão reduzir para 8,5 milhões de litros por segundo ou menos, além da avaliação da equipe técnica e da autorização de um engenheiro especializado.
Quando ocorre uma tendência de aumento e o escoamento ultrapassa 8,5 milhões de litros por segundo, a passarela das Cataratas é fechada preventivamente à visitação, informou a empresa. Normalmente, as equipes fazem o monitoramento diário da vazão. No caso de situações de emergência, o acompanhamento passa a ser de hora em hora.
Quando o escoamento está entre 9 milhões e 12 milhões de litros por segundo, também com tendência de alta, as grades da passarela são retiradas para garantir a livre passagem da água.
Neste momento, veja o que está interditado por conta das chuvas:
- Passarela das Cataratas;
- Mirante inferior do Espaço Naipi;
- Circuito São João;
- Espaço Usina;
- Caminho do Poço Preto;
- Trilha da Canafístula;
- Caminho das Bananeiras (fechado para obras).