Governo SP publica edital do Trem Intercidades, obra de R$ 12,8 bilhões

Bruno Luiz (via Agência Estado)

O governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial do Estado o edital com regras para leilão internacional de concessão para construção e operação do eixo norte do Trem Intercidades (TIC), que ligará a capital paulista a Campinas, no interior do Estado. A obra é estimada em R$ 12,8 bilhões.

O edital fixa prazo de 240 dias para recepção de propostas de empresas interessadas em participar do certame. A realização do leilão está marcada para 28 de novembro. O edital prevê a concessão de três serviços. A construção e operação do TIC; do Trem Intermetropolitano (TIM), que seguirá do município de Jundiaí com paradas nas estações em Louveira, Vinhedo e Valinhos; e a revitalização da linha 7-Rubi, atualmente operada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Segundo o governo paulista, a tarifa da linha 7 não será alterada, e as passagens para o TIC custarão R$ 64. A gestão estadual prevê que as obras de mobilidade urbana devem beneficiar 15 milhões de pessoas em 11 municípios, além de gerar 10.552 empregos diretos, indiretos e induzidos.

O TIC faz parte de um pacote com 15 projetos de concessão e parcerias público-privados formatado pelo governo estadual. Além do Trem Intercidades, estão no plano a privatização da Sabesp, entre outros.

O governador Tarcísio de Freitas realiza nesta semana uma missão à Europa em busca de investidores internacionais para o pacote de concessões. Na quinta-feira, 30, o secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, se reuniu com representantes da multinacional espanhola Acciona, que demonstrou interesse na Sabesp e no Trem Intercidades São Paulo-Campinas.