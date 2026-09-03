Governo quer levar telessaúde a 100% das unidades do SUS nos próximos 4 anos, afirma Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve alcançar 100% de cobertura com teleatendimento nos próximos quatro anos, e que o governo tem feito esforços para alcançar esse marco. Até o momento, segundo ele, mais de 80% da rede do SUS tem esse tipo de tecnologia.

Padilha afirmou que o Ministério da Saúde já contabiliza mais de 12 milhões de teleatendimentos direcionados diretamente pela Pasta, em parceria com universidades, sem considerar os serviços oferecidos pelos municípios.

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"Estamos construindo, camada por camada, uma rede nacional de saúde digital cujo valor real é a geração de uma base de dados clínicos brasileira inédita", afirmou.

O ministro afirmou ainda que 84% das equipes de saúde da família do País utilizam o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Segundo ele, parte dessas equipes já tem acesso a recursos de teleconsulta e teleatendimento, enquanto outras utilizam sistemas locais que também oferecem serviços de telessaúde.

Padilha disse que o governo também discute com associações de farmácias e de diagnóstico a possibilidade de ampliar os serviços oferecidos pelo Farmácia Popular, incluindo exames diagnósticos e teleatendimento com nutricionistas, enfermeiros e, eventualmente, médicos para pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e asma.

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O ministro destacou ainda o uso de inteligência artificial para apoiar o monitoramento de pacientes em unidades de terapia intensiva (UTIs). Segundo ele, a tecnologia poderá identificar sinais de alerta e ajudar na criação de protocolos, mas a tomada de decisão continuará sob responsabilidade dos profissionais de saúde.

Na tarde desta quinta-feira, 3, o ministro participou de evento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), em São Paulo, onde apresentou a Central de Comando das UTIs Inteligentes do SUS, que monitora em tempo real os sinais vitais dos pacientes internados em seis hospitais do Brasil que já contam com a tecnologia implementada.

A sala contará com monitoramento 24 horas e vai contribuir para a geração de evidências científicas que subsidiem a ampliação de protocolos clínicos e a oferta de um cuidado cada vez mais rápido e preciso.