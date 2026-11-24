O Governo Federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23), a Portaria nº 2.041, que estabelece as regras complementares para a implementação da escala 5x2 no país. Assinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a norma regulamenta o Decreto nº 13.173/2026 e detalha a aplicação dos novos limites de jornada e descanso previstos na Emenda Constitucional nº 141, de outubro deste ano. As medidas entram em vigor a partir de 16 de dezembro de 2026 e abrangem temas como remuneração, negociação coletiva, fiscalização, envio de dados ao eSocial e segurança no trabalho.

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Pelas novas diretrizes, a jornada normal de trabalho passará a ser limitada a oito horas diárias e 42 horas semanais a partir de 16 de dezembro de 2026, com uma nova redução prevista para 40 horas semanais em 16 de dezembro de 2027. A portaria assegura a todos os empregados dois dias de repouso semanal remunerado, de 24 horas consecutivas cada, sendo um deles preferencialmente aos domingos. As folgas podem ser gozadas de forma seguida ou separada na mesma semana. Em situações excepcionais, convenções ou acordos coletivos poderão redistribuir esses dias ao longo do mês-calendário, desde que mantida a média de dois descansos por semana e garantida pelo menos uma folga a cada seis dias consecutivos trabalhados.

A regulamentação proíbe expressamente qualquer corte nominal ou proporcional nos salários e mantém inalterados os pisos salariais vigentes, inclusive para regimes especiais, trabalho avulso e em tempo parcial. Para quem já cumpre jornada igual ou inferior a 40 horas semanais, não haverá redução proporcional de carga horária, mas fica assegurado o direito aos dois dias de descanso. Para evitar perdas no valor da hora trabalhada com a diminuição da jornada, o governo ajustou o divisor utilizado no cálculo do salário-hora: o índice atual de 220 (para 44 horas) cairá para 210 com a jornada de 42 horas e para 200 quando atingir 40 horas. Para os mensalistas, o pagamento dos dois dias de descanso já está embutido na remuneração mensal; já para os horistas, a norma permite somar um acréscimo de 16,667% sobre o valor da hora normal para cobrir o repouso.

No caso de atividades que exigem expediente aos domingos, as empresas deverão organizar uma escala de revezamento mensal sujeita à fiscalização ministerial, com exceção de elencos teatrais e atividades similares. No comércio, a folga deverá coincidir com o domingo ao menos uma vez a cada três semanas, enquanto nos demais setores a frequência mínima será de uma vez a cada quatro semanas. Para as trabalhadoras mulheres, permanece a exigência da CLT de revezamento quinzenal para a folga dominical. A portaria também manteve a jornada de seis horas para turnos ininterruptos de revezamento, salvo acordo coletivo, e definiu que, na escala 12x36, eventuais excessos na média mensal de horas deverão ser compensados ou pagos como horas extras conforme negociação sindical.

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Por fim, o texto estabelece que cláusulas de acordos ou convenções coletivas em vigor que contrariem os novos limites constitucionais perderão efeito a partir da data de obrigatoriedade da norma, preservando-se as condições mais vantajosas aos trabalhadores. O saldo do banco de horas acumulado até 15 de dezembro de 2026 seguirá as regras anteriores de compensação ou pagamento, enquanto as horas registradas a partir do dia 16 já deverão obedecer aos novos tetos. Na área de saúde e segurança, as empresas ficam obrigadas a avaliar os impactos de eventuais regimes de compensação ou prorrogação de jornada sobre os riscos ocupacionais, devendo atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme a NR-01, sempre que necessário.