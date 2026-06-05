Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
PROVA

Governo prorroga inscrições do Enem 2026 até 12 de junho

Estudantes ganham mais uma semana para acessar a Página do Participante e garantir presença no exame

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 19:56:15 Editado em 05.06.2026, 19:56:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Governo prorroga inscrições do Enem 2026 até 12 de junho
Autor As provas seguem confirmadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país - Foto: Angelo Miguel/MEC

O Governo Federal prorrogou até o dia 12 de junho o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão, que adiou o encerramento previsto inicialmente para as 23h59 desta sexta-feira (5), foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. Com a mudança, o cronograma sofreu ajustes e a data limite para o pagamento da taxa de inscrição também foi alterada, agora será até 17 de junho. As provas seguem confirmadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

LEIA MAIS: Agiota é morto com golpes de espada japonesa após desentendimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Público-alvo e perfis de candidatos

O exame é aberto a diversos perfis de participantes, desde os estudantes que cursam a última série e concluirão o ensino médio em 2026 até as pessoas que já finalizaram a educação básica em anos anteriores. Candidatos com menos de 18 anos que só se formarão após o atual ano letivo podem participar como treineiros, fazendo as provas exclusivamente para autoavaliação. Já os maiores de idade que ainda não concluíram o ensino médio podem usar as notas do exame para obter o certificado de conclusão ou a declaração de proficiência. Estrangeiros também têm a entrada permitida, bastando apresentar um documento oficial com foto, como passaporte ou identidade emitida pelo Ministério da Justiça.

Regras sobre taxas e isenções

A taxa para participar do Enem 2026 foi mantida em R$ 85. Os inscritos que não têm direito à isenção precisam quitar o valor até 17 de junho em bancos, casas lotéricas ou por meio de aplicativos financeiros, que aceitam pagamentos via Pix ou cartão de crédito. A gratuidade é garantida para alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública em 2026, para inscritos no CadÚnico que buscam a certificação e para aqueles que já tiveram o pedido aprovado previamente no mês de abril. Um ponto de atenção é que todos os isentos também são obrigados a realizar o cadastro no sistema dentro do prazo estipulado, sob o risco de ficarem de fora do certame.

Passo a passo da inscrição

Todo o processo de registro é realizado de forma online e exclusiva pela Página do Participante, sendo obrigatório o uso do login unificado da plataforma Gov.br. Ao preencher o formulário, o candidato deve fornecer dados pessoais e de contato, responder ao questionário socioeconômico, enviar uma foto e definir os detalhes do exame, como a escolha entre inglês ou espanhol e o município onde fará as provas. Nesta etapa também é possível solicitar o uso do nome social e recursos de acessibilidade. Para os concluintes da rede pública, o processo é facilitado por uma pré-inscrição automática, mas os alunos ainda precisam acessar o painel para confirmar o idioma, o local de prova e necessidades específicas. Quem não tem isenção deve gerar o boleto logo após concluir esses passos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novas funções do Enem

Reconhecido como a principal porta de entrada para universidades no Brasil, o Enem classifica candidatos para programas como Sisu, Prouni e Fies, além de viabilizar descontos em instituições particulares e certificar a conclusão da educação básica. A partir da edição de 2026, contudo, a prova ganha uma nova função estratégica para o governo federal: passa a avaliar a qualidade do ensino médio de forma semelhante ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com isso, os resultados também serão aplicados na formulação de indicadores educacionais e no monitoramento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

As informações são do G1

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Avaliação de ensino médio Educação Básica Enem 2026 Inscrição Enem isenção de taxa Prazo de inscrição
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV