Governo prorroga inscrições do Enem 2026 até 12 de junho

O Governo Federal prorrogou até o dia 12 de junho o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão, que adiou o encerramento previsto inicialmente para as 23h59 desta sexta-feira (5), foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. Com a mudança, o cronograma sofreu ajustes e a data limite para o pagamento da taxa de inscrição também foi alterada, agora será até 17 de junho. As provas seguem confirmadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

LEIA MAIS: Agiota é morto com golpes de espada japonesa após desentendimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Público-alvo e perfis de candidatos

O exame é aberto a diversos perfis de participantes, desde os estudantes que cursam a última série e concluirão o ensino médio em 2026 até as pessoas que já finalizaram a educação básica em anos anteriores. Candidatos com menos de 18 anos que só se formarão após o atual ano letivo podem participar como treineiros, fazendo as provas exclusivamente para autoavaliação. Já os maiores de idade que ainda não concluíram o ensino médio podem usar as notas do exame para obter o certificado de conclusão ou a declaração de proficiência. Estrangeiros também têm a entrada permitida, bastando apresentar um documento oficial com foto, como passaporte ou identidade emitida pelo Ministério da Justiça.

Regras sobre taxas e isenções

A taxa para participar do Enem 2026 foi mantida em R$ 85. Os inscritos que não têm direito à isenção precisam quitar o valor até 17 de junho em bancos, casas lotéricas ou por meio de aplicativos financeiros, que aceitam pagamentos via Pix ou cartão de crédito. A gratuidade é garantida para alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública em 2026, para inscritos no CadÚnico que buscam a certificação e para aqueles que já tiveram o pedido aprovado previamente no mês de abril. Um ponto de atenção é que todos os isentos também são obrigados a realizar o cadastro no sistema dentro do prazo estipulado, sob o risco de ficarem de fora do certame.

Passo a passo da inscrição

Todo o processo de registro é realizado de forma online e exclusiva pela Página do Participante, sendo obrigatório o uso do login unificado da plataforma Gov.br. Ao preencher o formulário, o candidato deve fornecer dados pessoais e de contato, responder ao questionário socioeconômico, enviar uma foto e definir os detalhes do exame, como a escolha entre inglês ou espanhol e o município onde fará as provas. Nesta etapa também é possível solicitar o uso do nome social e recursos de acessibilidade. Para os concluintes da rede pública, o processo é facilitado por uma pré-inscrição automática, mas os alunos ainda precisam acessar o painel para confirmar o idioma, o local de prova e necessidades específicas. Quem não tem isenção deve gerar o boleto logo após concluir esses passos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novas funções do Enem

Reconhecido como a principal porta de entrada para universidades no Brasil, o Enem classifica candidatos para programas como Sisu, Prouni e Fies, além de viabilizar descontos em instituições particulares e certificar a conclusão da educação básica. A partir da edição de 2026, contudo, a prova ganha uma nova função estratégica para o governo federal: passa a avaliar a qualidade do ensino médio de forma semelhante ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com isso, os resultados também serão aplicados na formulação de indicadores educacionais e no monitoramento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

As informações são do G1.