Governo notifica motoristas por WhatsApp para quitar pedágio free flow antes da volta das multas

O Governo Federal deu início ao envio de notificações por WhatsApp para motoristas que possuem tarifas pendentes nos pedágios eletrônicos sem cancela, conhecidos como free flow. As mensagens alertam os proprietários de veículos cadastrados de que o prazo para quitar os débitos sem a incidência de penalidades se encerra na próxima segunda-feira (16).

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A medida busca dar uma última oportunidade de regularização após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspender temporariamente as autuações decorrentes do modelo, que voltam a valer com aplicação de multas a partir de terça-feira (17) para quem permanecer inadimplente.

A prorrogação extraordinária contempla tanto passagens recentes quanto débitos antigos pelos pórticos eletrônicos das rodovias brasileiras. Com a determinação do órgão de trânsito, o condutor que saldar o valor original da tarifa até a data-limite terá o auto de infração arquivado e os pontos na Carteira Nacional de Habilitação retirados. Para aqueles que já haviam efetuado o pagamento da multa decorrente do atraso anterior, o Contran assegurou o direito ao ressarcimento integral, bastando comprovar o pagamento da tarifa devida e protocolar o pedido de devolução junto ao órgão autuador responsável.

A consulta para verificar se há débitos vinculados à placa do veículo pode ser feita diretamente pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que reúne dados como a data exata da passagem pelo pórtico, a concessionária que administra o trecho e o valor total devido. O aplicativo, contudo, não processa transações financeiras de forma direta, funcionando apenas como central de conferência e direcionando o usuário para os canais oficiais de arrecadação de cada administradora viária, onde a quitação definitiva deve ser realizada.