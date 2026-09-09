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FORÇA-TAREFA

Governo notifica Google após identificar 97 perfis de falsos médicos gerados por IA no YouTube

Canais usam avatares de aparência humana para promover falsas curas e direcionar produtos sem comprovação a idosos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Governo notifica Google após identificar 97 perfis de falsos médicos gerados por IA no YouTube
Autor A notificação enviada concede um prazo de 72 horas para que a plataforma remova as publicações identificadas - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma força-tarefa do governo federal notificou o Google nesta terça-feira (9) para que adote providências imediatas contra 97 perfis no YouTube que utilizam inteligência artificial para criar falsos médicos. As contas utilizam avatares com aparência humana e qualificações inexistentes para disseminar desinformação, promessas de cura e tratamentos sem comprovação científica, tendo o público idoso como um dos principais alvos para a venda de e-books e produtos.

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A notificação enviada pela Advocacia-Geral da União (AGU) concede um prazo de 72 horas para que a plataforma remova as publicações identificadas pelo Ministério da Saúde ou aplique rótulos que informem explicitamente o uso de personagens sintéticos. Além dos canais sinalizados no relatório, o YouTube também deverá revisar outros vídeos denunciados de acordo com suas diretrizes sobre desinformação em saúde.

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Os perfis irregulares foram mapeados pelo programa Saúde com Ciência, iniciativa que reúne o Ministério da Saúde, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a AGU e os ministérios da Justiça e da Ciência e Tecnologia. O grupo de trabalho demonstrou preocupação com o uso de linguagem alarmista para enganar usuários que buscam diagnósticos e orientações médicas reais. Procurado pela reportagem, o Google não se manifestou sobre o caso até a publicação deste texto.

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Desinformação em Saúde Envelhecimento e Tecnologia Falsos Profissionais inteligência artificial Saúde Pública youtube
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