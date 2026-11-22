O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu neste sábado, 21, estado de calamidade em Tupanciretã, município no interior do Rio Grande do Sul, destruído por uma forte tempestade na sexta-feira, 20. A Defesa Civil gaúcha confirmou cinco mortes e 265 feridos na cidade. A medida permite mobilizar políticas públicas específicas de resposta a desastres e acelera a liberação de recursos à região.

O vendaval que atingiu os 114 km/h afetou 20.090 pessoas em Tupanciretã, deixando 19.780 desalojados e 40 desabrigados. Segundo o último balanço da Defesa Civil do RS, divulgado na manhã deste domingo, 22, 7.796 casas foram destelhadas. Vinte escolas e um hospital também foram danificados. O órgão também registrou a queda de mil árvores e de 5 mil postes ou trechos de fiação.

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O governo federal informou estar trabalhando com a Prefeitura da cidade e com o governo gaúcho para recuperar Tupanciretã. A prioridade é realizar ajuda humanitária, seguida pela limpeza da cidade, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura atingida.

"Tudo o que for necessário para auxiliar as pessoas, como alimentação, água, material de higiene pessoal, tudo que diz respeito ao rol de ajuda humanitária, a gente vai disponibilizar recurso urgentemente", afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra (PP), afirmou ao Jornal Nacional, da TV Globo, que ainda faltam materiais urgentes. "Estamos focando na limpeza da cidade e também na reconstrução. Temos muito maquinário de outros municípios nos fortalecendo, também de órgãos do governo do estado e do governo federal. Mas ainda precisamos de telhas, cimento e, principalmente, de mão de obra para reconstrução."

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A Defesa Civil Nacional informou já estar mobilizada em Tupanciretã com engenheiros para elaborar os planos de reconstrução da cidade e estimativa dos custos. Desde sexta-feira, o Exército Brasileiro enviou cerca de 200 militares para apoiar na retirada de entulhos, telhas e destroços e na liberação de calçadas.

Ainda não há estimativa do gasto necessário para recuperar o município. O ministro Waldez Góes defendeu que o dimensionamento dos danos leva tempo e que o trabalho está concentrado nas prioridades mais urgentes. "É muito difícil para qualquer técnico, por mais especialista que seja, mesmo com o auxílio da tecnologia, de drone, você precificar tudo em 48h."

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul identificou que uma supercélula de tempestade foi responsável pela destruição em Tupanciretã.

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"Uma supercélula é uma tempestade severa caracterizada por uma corrente ascendente de ar em rotação chamada mesociclone. Isso permite que a tempestade desenvolva rotação e permaneça organizada por mais tempo, podendo produzir granizo de grande tamanho, rajadas destrutivas e, em algumas situações, tornados", afirma a meteorologista Andrea Ramos.

A Defesa Civil aponta não ter identificado indícios que confirmassem a ocorrência de um tornado no município. "As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade."

Andrea explica que o fenômeno ocorre quando três condições atmosféricas se combinam:

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calor e umidade, que fornecem energia;

instabilidade, que favorece a subida do ar;

e mudanças na velocidade e direção do vento.

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A meteorologista do MetSul Estael Sias resume que a supercélula é uma nuvem de tempestade onde correntes de vento sobem e descem, provocando rajadas mais severas. "A supercélula pode chegar a 16 km de largura e 15 km de altura e tem uma camada de ar muito resfriada, chegando a -80ºC." Segundo ela, em média, 1% das tempestades no Rio Grande do Sul dão origem a tornados ou microexplosões.

No Brasil, o fenômeno ocorre principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Ele se forma na parte quente de sistemas de baixa pressão e se propaga muitas vezes ao longo de frentes frias.

O governador Eduardo Leite (PSD) determinou a liberação de R$ 2 milhões para apoio emergencial a Tupanciretã. Ele informou ter mobilizado equipes da Defesa Civil estadual e da Brigada Militar para ajuda imediata. Outros órgãos estaduais estão sendo mobilizados para dar assistência às famílias, segundo o governo.

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"É realmente uma situação jamais vista aqui. Muita destruição na cidade, um cenário de guerra, infelizmente. Há a destruição completa das residências, seus telhados e muros. Há queda de árvore e postes, além de automóveis e carretas virados. É uma coisa impressionante. Para piorar a situação, começou a chover forte agora há pouco", afirmou o vice-governador Gabriel Souza (MDB).

Na tarde de quinta-feira, 19, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil alertou para o risco de temporais com rajadas de vento e granizo na região noroeste do estado.

O órgão emitiu, às 2h38, alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã, indicando risco de granizo grande e vendaval, com risco muito alto de destelhamentos. O aviso teve vigência até as 3h37.

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A tempestade chegou por volta das 3 horas da manhã e durou cerca de meia hora. Na manhã desta sexta-feira, a cidade estava sem energia elétrica e abastecimento de água.

"É cena de filme. A cidade não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento de água. Derrubou parede, tirou telhado. Postos de gasolina, todos destruídos. Até o prédio da prefeitura destruíram, a minha casa, tudo. Tem até agora pilha de mais de um palmo de granizo nos cantos", declarou o prefeito Gustavo Herter Terra,

Em fevereiro deste ano, a prefeitura de Tupanciretã já havia decretado emergência em razão da forte estiagem que atingiu a região. Segundo o prefeito, a cidade enfrentava dificuldades para o abastecimento urbano e, na zona rural, mais de 900 propriedades rurais perdiam a produção de lavouras como a soja.