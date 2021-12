Governo libera R$ 5,8 milhões para apoiar municípios baianos atingidos por chuvas

Da Redação

O governo federal liberou R$ 5,8 milhões para apoiar municípios atingidos por fortes chuvas na Bahia. A informação foi dada em postagem no Twitter da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

O valor será destinado a sete municípios baianos: Eunápolis (R$ 2,197 milhões), Itamaraju (R$ 1,862 milhão), Jucuruçu (R$ 543,725 mil), Ibicuí (R$ 433,954 mil), Ruy Barbosa (R$ 260,160 mil), Maragogipe (R$ 503,885 mil) e Itaberaba (R$ 51,4 mil).

O presidente Jair Bolsonaro está na Bahia, acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; da Cidadania, João Roma; da Saúde, Marcelo Queiroga; e do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Eles sobrevoaram as áreas atingidas pelas chuvas no Estado e está prevista uma declaração à imprensa ao final da visita.

Também através do Twitter, o ministro Rogério Marinho confirmou a liberação dos recursos e disse que já foi reconhecida da situação de emergência em 24 municípios baianos. O número é maior que já oficializado. Em Portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira, 10, o governo tinha reconhecido a situação de emergência de 17 cidades baianas e outras 31 mineiras. "Nossa Defesa Civil Nacional está mobilizada desde o final de novembro apoiando os municípios da Bahia. Seguindo orientação do PR @jairbolsonaro, manteremos técnicos na região auxiliando as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho e agilizando a liberação de recursos", postou o ministro.