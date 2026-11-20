O governo federal lança nesta sexta-feira, 20, os primeiros editais do Revive Brasil, programa que consiste na concessão de patrimônio histórico nacional para a iniciativa privada explorar para fins turísticos. Em troca, a empresa vencedora da concessão assume o compromisso de realizar investimentos na preservação dos espaços. Os patrimônios continuarão pertencendo ao poder público.

Os dois primeiros editais contemplam a Fazenda Pau D'Alho, em São José do Barreiro (SP), com investimentos estimados em R$ 63,2 milhões, e a Fortaleza de Santa Cruz, na Ilha de Itamaracá (PE), com previsão de aproximadamente R$ 9 milhões. Juntos, os projetos somam cerca de R$ 72,2 milhões em investimentos privados.

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O programa brasileiro foi inspirado em uma experiência do mesmo tipo já realizada em Portugal para conservar o patrimônio histórico e fortalecer o turismo. Aqui, o Revive Brasil prevê a concessão de imóveis históricos da União para recuperação, conservação e exploração turística pela iniciativa privada.

A Fazenda Pau D'Alho é um importante patrimônio cultural brasileiro, que guarda séculos de história e representa a memória arquitetônica e rural do País. Construída por volta de 1817, destaca-se entre as primeiras propriedades paulistas voltadas ao cultivo e beneficiamento do café no Vale do Paraíba.

Por sua vez, a Fortaleza de Santa Cruz foi construída pelos holandeses em 1631 e representa um marco da ocupação holandesa no Nordeste. A edificação antiga está localizada a aproximadamente 50 quilômetros de Recife, no sul da Ilha de Itamaracá, à beira-mar. A ilha já é um ponto local de veraneio.

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O investimento do programa visa fazer com que esses patrimônios nacionais tenha fortalecidos o seu papel como espaços de exposição e memória através de atividades culturais, educativas e de valorização da identidade local.