Governo lança campanha nacional para mudar forma como brasileiros descartam lixo
Ação quer ampliar reciclagem, fortalecer trabalho de catadores e reduzir impactos ambientais em todo o país
O Governo Federal lança nesta sexta-feira (29) uma campanha nacional para incentivar a separação correta do lixo e ampliar a reciclagem no Brasil. A iniciativa será apresentada em Fortaleza (CE) e pretende mobilizar a população sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos.
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A campanha é uma parceria entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Secretaria de Comunicação da Presidência e Itaipu Binacional.
O objetivo é conscientizar os brasileiros sobre a importância da coleta seletiva, melhorar o aproveitamento dos materiais recicláveis e fortalecer o trabalho de catadoras e catadores, considerados fundamentais para a cadeia da reciclagem.
O evento de lançamento contará com a presença da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, além de ministros, representantes ambientais e instituições parceiras.
Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a campanha busca mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos ambientais e sociais.
“Quando falamos de resíduos, falamos de cidadania. A separação correta ajuda o meio ambiente e também gera renda para milhares de famílias”, afirmou.
A ação também pretende ampliar a participação de universidades, prefeituras e organizações sociais em projetos ligados à educação ambiental e sustentabilidade.
O lançamento acontece durante o 2º Encontro Internacional de Centros de Educação e Cooperação Socioambiental, que reúne debates, palestras e experiências voltadas à preservação ambiental e inclusão social.