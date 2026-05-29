Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COLETA SELETIVA

Governo lança campanha nacional para mudar forma como brasileiros descartam lixo

Ação quer ampliar reciclagem, fortalecer trabalho de catadores e reduzir impactos ambientais em todo o país

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 09:08:57 Editado em 29.05.2026, 09:08:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Governo lança campanha nacional para mudar forma como brasileiros descartam lixo
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

O Governo Federal lança nesta sexta-feira (29) uma campanha nacional para incentivar a separação correta do lixo e ampliar a reciclagem no Brasil. A iniciativa será apresentada em Fortaleza (CE) e pretende mobilizar a população sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos.

- LEIA MAIS: Metade do Paraná está sob alerta para temporais nesta sexta-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A campanha é uma parceria entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Secretaria de Comunicação da Presidência e Itaipu Binacional.

O objetivo é conscientizar os brasileiros sobre a importância da coleta seletiva, melhorar o aproveitamento dos materiais recicláveis e fortalecer o trabalho de catadoras e catadores, considerados fundamentais para a cadeia da reciclagem.

O evento de lançamento contará com a presença da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, além de ministros, representantes ambientais e instituições parceiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a campanha busca mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos ambientais e sociais.

“Quando falamos de resíduos, falamos de cidadania. A separação correta ajuda o meio ambiente e também gera renda para milhares de famílias”, afirmou.

A ação também pretende ampliar a participação de universidades, prefeituras e organizações sociais em projetos ligados à educação ambiental e sustentabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O lançamento acontece durante o 2º Encontro Internacional de Centros de Educação e Cooperação Socioambiental, que reúne debates, palestras e experiências voltadas à preservação ambiental e inclusão social.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cidadania coleta seletiva educação ambiental Meio Ambiente Reciclagem Sustentabilidade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV