Governo intercepta toneladas de uvas-passas contaminadas em fronteiras

As uvas-passas teriam como destino o fracionamento para venda ao consumidor final e a fabricação de produtos natalinos

As autoridades brasileiras interceptaram toneladas de uvas-passas contaminas, que seriam utilizadas em panetones. A informação, divulgada nessa terça-feira (13), diz que a interceptação foi feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e no total foram 49 toneladas de uvas-passas apreendidas.

Conforme a pasta, as cargas estavam contaminadas por Ocratoxina A, substância produzida por alguns tipos de fungos, que é tóxica e prejudicial à saúde. Foi constatada pela fiscalização que um dos lotes apresentava quatro vezes o limite máximo permitido para a substância. “Ao exceder o limite permitido de micotoxina o produto torna-se tóxico, sendo prejudicial à saúde”, explica o coordenador de Fiscalização da Qualidade Vegetal, Tiago Dokonal.

As fiscalizações ocorreram nos postos de São Borja, no Rio Grande do Sul, e Foz do Iguaçu, no Paraná. Depois os produtos seriam processados na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o órgão, as uvas-passas teriam como destino o fracionamento para venda ao consumidor final e a fabricação de produtos natalinos.

O país de origem será notificado oficialmente pelo Mapa e as cargas serão devolvidas dentro de 30 dias. “O Ministério segue atento para assegurar produtos de qualidade na mesa do consumidor brasileiro, principalmente, nesta época de festas de fim de ano”, destaca Dokonal.

