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Governo Federal enviará 290 pessoas e 6 aeronaves para ajudar no combate a incêndios no AM

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição, publicou um vídeo em seu Instagram no qual afirma que o Governo Federal irá enviar 290 pessoas e seis aeronaves para ajudar no combate aos incêndios no Amazonas.

Lula afirmou que ligou para o governador do Estado, Roberto Cidade (União), e o informou sobre o envio, que será coordenado pelos Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

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"Vamos fazer tudo que for necessário para que a gente possa debelar os incêndios de Manaus e fazer o povo viver respirando um ar puro", disse o presidente.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/INCÊNDIOS/AM
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