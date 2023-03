Governo fará anúncio de dezenas de medidas voltadas ao Dia das Mulheres

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O governo federal fará, na quarta-feira, 8, data comemorada Dia Internacional das Mulheres, anúncio de uma série de ações voltadas ao público feminino. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará o Projeto de Lei (PL) a ser enviado ao Congresso para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função.

O evento está programado para ocorrer a partir das 11h, no Palácio do Planalto. De acordo com o governo, além da presença do presidente e da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a cerimônia contará com representantes de outros 19 ministérios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o governo, as medidas a serem anunciadas incidirão "diretamente na garantia de direitos das mulheres". Sobre o PL que será assinado pelo chefe do Executivo, o texto irá prever medidas para que empresas tenham maior transparência remuneratória e para ampliar a fiscalização e o combate à discriminação salarial.

Na segunda-feira, 6, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação do programa "Mulher Cidadã, cidadania fiscal para mulheres". A agenda está alinhada com a estratégia do presidente de promoção de medidas voltadas ao público feminino.