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Governo envia técnicos à Paraíba para atender municípios atingidos pelas chuvas

Escrito por Eduardo Laguna e Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 19:17:00 Editado em 02.05.2026, 19:24:32
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Uma equipe técnica do governo federal será enviada amanhã, dia 3, à Paraíba para apoiar os municípios afetados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. Os técnicos vão orientar as prefeituras sobre o reconhecimento federal da situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação das chuvas na Paraíba e garantir o apoio do governo federal. O trabalho da equipe federal inclui apoio técnico aos municípios para levantamento de danos e acesso aos recursos do governo federal.

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"Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do governo federal, desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade", declarou o ministro.

A Paraíba registra aproximadamente 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, incluindo 624 desalojados, 703 desabrigados e dois óbitos. Os maiores impactos concentram-se nos municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

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PARAÍBA/CHUVAS/GOVERNO FEDERAL/APOIO
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