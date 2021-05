Governo do Rio recebe nova remessa de medicamentos do kit intubação

Continua após publicidade

Medicamentos do kit intubação que estavam em falta nos hospitais da rede estadual do Rio de Janeiro estarão disponíveis para retirada na Coordenação Geral de Abastecimento, informou na noite de terça-feira, 25, a Secretaria de Estado de Saúde em nota oficial.

Segundo a nota, a secretaria recebeu uma nova remessa de medicamentos do kit intubação. Denúncia feita pelo jornal O Globo na última sexta-feira, 21, com base em um documento interno da própria secretaria, indicava que pelo menos quatro produtos estavam em falta no estoque central da secretaria.

"Diante do cenário atual, o mercado mundial não dispõe de capacidade para abastecer de maneira confortável as redes públicas e privadas", explicou a Secretaria de Saúde na nota. "No entanto, todas as unidades têm sido abastecidas frequentemente."

A secretaria explicou também que o fato de determinada droga estar em falta não significa que o hospital não tenha alternativas para o tratamento dos pacientes. De acordo com a nota, as unidades de saúde, podem "lançar mão de outros medicamentos da mesma classe terapêutica ou em diferente apresentação (volume) para substituição".

"As compras realizadas pela SES e pelo Ministério da Saúde têm caráter emergencial, dentro de uma política de contingenciamento, em apoio à crescente demanda do momento", justifica a nota. "Nesse sentido, a SES está empenhando todos os esforços em busca de alternativas viáveis para manter o abastecimento de unidades de saúde que atendem pacientes em tratamento de covid-19 com anestésicos, sedativos e relaxantes musculares utilizados no processo e na manutenção da intubação de pacientes."