Governo do Rio marca licitação de estudos de ampliação do metrô para 19 de dezembro

O governo do Rio de Janeiro marcou para 19 de dezembro a licitação dos estudos para a ampliação do metrô no Estado. O processo mira a nova Linha 3, que pretende ligar o Rio aos municípios de Niterói e São Gonçalo, e a ampliação da Linha 4, já existente, do início da Barra da Tijuca até o bairro do Recreio dos Bandeirantes. O certame, controlado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), vai selecionar a empresa incumbida da análise da viabilidades técnica, jurídica, econômica e ambiental para a implantação dos trechos "Praça XV x Arariboia x Alcântara" e, também, "Jardim Oceânico x Alvorada x Recreio dos Bandeirantes". Ambos os trechos estão previstos no Plano Diretor Metroviário do Estado (PDM), e a realização do estudo está entre os projetos do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal para o Rio de Janeiro.

O prazo de execução dos serviços será de 12 meses, com todos os produtos que compõem os estudos desenvolvidos paralelamente. Esse cronograma inclui os projetos conceituais de engenharia, impactos ambientais e estudos de demanda. "Uma das alternativas avaliadas é a realização de uma licitação internacional, por meio de parceria público-privada", disse o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio, Washington Reis. O governador do Rio, Claudio Castro, disse em nota que o estudo deverá apresentar o melhor caminho para a ampliação do metrô, o que inclui o modelo de concessão. Ele reforçou que mobilidade urbana trata de um sistema que deve integrar variados modais. De fato, o traçado das futuras linhas, se viáveis, integrará terminais de barcas e ônibus às novas linhas de metrô. Além de avaliarem benefícios sociais e econômicos, os estudos também têm o objetivo de subsidiar a futura prestação dos serviços; apontar a previsão das obras necessárias para a expansão da malha metroviária; e fornecer à secretaria informações que indiquem vantagens e riscos associados aos projetos, informou o governo no documento. A nota também cita, expressamente, as possibilidades de "financiamento público ou privado".

O Plano Diretor Metroviário do Estado destaca os dois trechos em questão como prioritários. O estudo de planejamento contratado e acompanhado pelos técnicos da Riotrilhos, órgão vinculado à secretaria, considera o horizonte até 2045. No PDM, a ligação Praça XV x Arariboia, que atravessa a Baía de Guanabara, é encarada como "extensão estratégica e necessária entre a cidade do Rio e o centro de Niterói, ainda que grande desafio técnico". Sobre o trecho Arariboia (Centro de Niterói) x Alcântara, o PDM destaca que seria um instrumento de requalificação e desenvolvimento com benefícios para a região, especialmente ao setor imobiliário, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores e aquecer a economia local. Sobre o prolongamento da Linha 4, considerando Jardim Oceânico x Alvorada x Recreio dos Bandeirantes, a análise da demanda do PDM confirma a importância da extensão até a Alvorada como forma de "consolidação da rede", que vai permitir novas transferências e a formação de um anel que vai atender às atuais necessidades dos usuários da Zona Oeste. Já a extensão até o Recreio dos Bandeirantes leva em conta o aumento histórico da densidade populacional do bairro e a projeção de crescimento para os próximos anos.